Президент Казахстана обсудил сотрудничество с Павлом Дуровым

Павел Дуров и Касым-Жомарт Токаев (слева направо) (Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем мессенджера «Телеграм» Павлом Дуровым, сообщает пресс-служба казахстанского президента на своем сайте.

Президент и бизнесмен обсудили вопросы сотрудничества в области образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Токаев дал высокую оценку мессенджеру с точки зрения его вклада в развитие цифровой повестки Казахстана.

Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai, уточнили в пресс-службе Токаева.

Встреча состоялась на полях международного форума Digital Bridge 2025.

В сентябре Дуров приехал в Казахстан и посетил в том числе школу для детей из сел IQanat High School, попечителем которой является. Миллиардер прогулялся по кампусу, поделился с учениками историями о первых шагах в программировании и сфотографировался со всеми желающими.

Позже на форуме Digital Bridge Дуров сообщил также, что «Телеграм» запустит свою ИИ-лабораторию в Казахстане.