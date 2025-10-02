 Перейти к основному контенту
Политика
0

Пограничники в США позвали на работу лозунгом «Америка для американцев»

Минбезопасности США обратилось к гражданам лозунгом «Америка для американцев»
Фото: DHSgov / X
Фото: DHSgov / X

Министерство внутренней безопасности (DHS) США опубликовало на своей странице в соцсети X лозунг «Америка для американцев» в публикации, связанной с мерами против нелегальной миграции.

«Каждый нелегальный иностранец-преступник должен быть изгнан», — также сказано в посте.

Публикацию сопровождает стилизованное под агитационные плакаты начала XX века изображение Дядя Сэма (персонифицированный образ США), который держит в руке бланк для поступления на службу в Иммиграционную и таможенную службу Соединенных Штатов (ICE). 

Минбезопасности США сравнило рейды против мигрантов с ловлей покемонов
Политика

Ранее Минбезопасности США сравнило рейды против мигрантов с ловлей покемонов. Ведомство сопроводило видео антииммиграционных рейдов кадрами из мультсериала «Покемоны» конца 1990-х. Сам пост содержал фразу «Надо поймать их всех» — это строчка из заглавной песни к данному аниме.

Президент США Дональд Трамп провозгласил борьбу с нелегальной миграцией одним из основных направлений своей внутренней политики. В июле 2025 года он объявил о планах открыть 10 тыс. новых вакансий в ICE, которая занимается в США депортацией людей. По словам главы Белого дома, власти станут чаще задерживать и высылать из страны приезжих.

Кроме того, Пентагон принял решение, что в 19 американских штатах будет мобилизовано до 1,7 тыс. военнослужащих Нацгвардии в общенациональной кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью.

В Лос-Анджелесе и Портленде из-за рейдов на мигрантов начались уличные беспорядки. Для подавления протестов федеральным властям пришлось ввести войска Национальный гвардии.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

