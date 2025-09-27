Трамп поручил отправить войска в Портленд для борьбы с протестами

Войска отправят для борьбы с протестами против иммиграционной политики. Численность войск, которые собираются перебросить, Трамп не уточнил

Американский президент Дональд Трамп приказал направить войска в Портленд (штат Орегон) для подавления протестов против иммиграционной политики. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп отдал соответствующее поручение по просьбе министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«Я поручаю Министру войны Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты разрушенного войной Портленда и любых наших объектов ICE (Таможенно-пограничная служба США. — РБК)», — написал президент.

Он также добавил, что разрешает применять «полную силу» в случае необходимости. Трамп не уточнил, сколько именно военных отправят в Портленд.

Bloomberg пишет, что протесты у здания ICE в Портленде продолжаются с июня. Орегон является «штатом-убежищем», что означает, что ни штатным, ни местным правоохранительным органам не разрешается сотрудничать с федеральными иммиграционными органами, уточняет агентство.

Развертывание войск в Портленде станет одним из городов США, куда Трамп направил войска Национальной гвардии для несения службы, поручив им помогать сотрудникам иммиграционной службы, убирать улицы и бороться с местной преступностью.

В августе телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона и документы сообщил, что в 19 американских штатах до 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии будут мобилизованы для поддержки Трампа в общенациональной кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью.

Мобилизация, охватывающая более трети штатов, включая Алабаму, Флориду, Джорджию, Индиану и другие, продлится с августа до середины ноября. Наибольшее присутствие Нацгвардии ожидается в Техасе, сообщал Fox News.