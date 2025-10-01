 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Медведев после шатдауна в США заявил, что «мы-то шатдаунов не объявляем»

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал катастрофой объявленный в США шатдаун и отметил, что «мы-то шатдаунов не объявляем».

По его словам, шатдауны — это катастрофа даже для обычной страны, не воюющей, не говоря уже о государствах, которые должны поддерживать обороноспособность и безопасность.

«Мы-то шатдаунов не объявляем. А вспомните, они у нас были в относительно недавнем прошлом, в новейшей истории России. <...> Но это же катастрофа для обычной страны, не воюющей. А что уж говорить о ситуации, когда необходимо поддерживать обороноспособность и безопасность государства», — сказал он.

История самых длинных и коротких шатдаунов в США. Инфографика
Политика
Военнослужащие Национальной гвардии на фоне&nbsp;Капитолия&nbsp;в первый день частичного прекращения работы правительства в Вашингтоне,&nbsp;США, 1 октября 2025 года

1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) в США начался шатдаун: федеральное правительство приостановило работу, после того как конгресс не принял бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска, критически важные работники (медики, военные, пограничники и др.) продолжают работу без зарплаты.

Это первый полный шатдаун почти за семь лет. В современной истории США шатдауны происходили 22 раза, самый длительный — 35 дней при первом сроке Трампа в 2018–2019 годах, когда экономика потеряла $3 млрд.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
шатдаун Дмитрий Медведев США Россия
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
