Медведев после шатдауна в США заявил, что «мы-то шатдаунов не объявляем»

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал катастрофой объявленный в США шатдаун и отметил, что «мы-то шатдаунов не объявляем».

По его словам, шатдауны — это катастрофа даже для обычной страны, не воюющей, не говоря уже о государствах, которые должны поддерживать обороноспособность и безопасность.

«Мы-то шатдаунов не объявляем. А вспомните, они у нас были в относительно недавнем прошлом, в новейшей истории России. <...> Но это же катастрофа для обычной страны, не воюющей. А что уж говорить о ситуации, когда необходимо поддерживать обороноспособность и безопасность государства», — сказал он.

1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) в США начался шатдаун : федеральное правительство приостановило работу, после того как конгресс не принял бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска, критически важные работники (медики, военные, пограничники и др.) продолжают работу без зарплаты.

Это первый полный шатдаун почти за семь лет. В современной истории США шатдауны происходили 22 раза, самый длительный — 35 дней при первом сроке Трампа в 2018–2019 годах, когда экономика потеряла $3 млрд.



