 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Ульяновске пришедшая в гости бабушка нашла внучек и невестку мертвыми

В Ульяновске пришедшая в гости бабушка нашла внучек и невестку мертвыми
Video

Жительница Ульяновска нашла свою 27-летнюю невестку и двоих малолетних внучек мертвыми, когда пришла их навестить, сообщает пресс-служба областного управления СК.

На телах были признаки насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве — ч. 2 ст.105 Уголовного кодекса. Виновному грозит до двадцати лет лишения свободы.

«Проверяется причастность к совершенному преступлению близкого родственника погибших», — добавили в ведомстве.

В Московской области нашли труп прикованной наручниками женщины
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

14 апреля в частном доме в Канске были обнаружены тела троих детей с рублеными ранами, нанесенными топором. Среди погибших — четырехлетняя девочка и два мальчика, семи месяцев и восьми лет. Последствия расправы застал четвертый ребенок, когда вернулся из школы.

Вскоре суд арестовал мать убитых. Ее содержали в СИЗО, где оказывали психиатрическое лечение. В сентябре обвиняемую признали невменяемой.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
уголовное дело Ульяновск погибшие дети Следственный комитет
Материалы по теме
Бастрыкину доложат о ходе дела об убийстве сотрудницы банка в Москве
Общество
У задержанного за подготовку массовых убийств нашли «список недостойных»
Общество
Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Греф пожелал фонду из ОАЭ не пожалеть об инвестициях в «Сбер» Финансы, 17:21
118 стран, 50 соглашений: организаторы подвели итоги World atomic week Отрасли, 17:19
Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве мужчину Общество, 17:13
Фицо не приехал на саммит ЕС из-за проблем со здоровьем Политика, 17:09
В Ульяновске пришедшая в гости бабушка нашла внучек и невестку мертвыми Общество, 17:02
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
РТС предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности Экономика, 16:56
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Суд в Индии признал рецепт с разборчивым почерком частью права на жизнь Общество, 16:51
Ученые заявили о потере почти 25% объема швейцарских ледников за 10 лет Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Эксперты отметили прогресс в создании истребителя шестого поколения Китая Политика, 16:42
Мотоциклам и электрокарам разрешили бесплатно парковаться в Подмосковье Авто, 16:41
В Белоруссии впервые за 40 лет разрешили охотиться на рысь Общество, 16:39
В России разработают первый ГОСТ на безалкогольное вино Вино, 16:36