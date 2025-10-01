В Ульяновске пришедшая в гости бабушка нашла внучек и невестку мертвыми
Жительница Ульяновска нашла свою 27-летнюю невестку и двоих малолетних внучек мертвыми, когда пришла их навестить, сообщает пресс-служба областного управления СК.
На телах были признаки насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве — ч. 2 ст.105 Уголовного кодекса. Виновному грозит до двадцати лет лишения свободы.
«Проверяется причастность к совершенному преступлению близкого родственника погибших», — добавили в ведомстве.
14 апреля в частном доме в Канске были обнаружены тела троих детей с рублеными ранами, нанесенными топором. Среди погибших — четырехлетняя девочка и два мальчика, семи месяцев и восьми лет. Последствия расправы застал четвертый ребенок, когда вернулся из школы.
Вскоре суд арестовал мать убитых. Ее содержали в СИЗО, где оказывали психиатрическое лечение. В сентябре обвиняемую признали невменяемой.
