В Московской области нашли труп прикованной наручниками женщины

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В Пущино в Московской области нашли два трупа, один из которых был пристегнут наручниками к стойке металлического стеллажа, сообщили РБК в пресс-службе ГСУ СК России по региону.



Пристегнутым оказалось тело 39-летней местной жительницы. В квартире, где ее обнаружили, также нашли труп ее супруга. Он был в одной из комнат.



Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — до пятнадцати лет лишения свободы. Сотрудникам СК предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

В мае 2023 года в квартире на северо-востоке Москвы начался пожар. Когда его потушили, спасатели обнаружили тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомойке. Погибшим оказался 32-летний, мужчина, который «систематически» употреблял алкоголь. В прокуратуре и СК заявили, что он покончил жизнь самоубийством.