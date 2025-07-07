 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Московской области нашли труп прикованной наручниками женщины

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В Пущино в Московской области нашли два трупа, один из которых был пристегнут наручниками к стойке металлического стеллажа, сообщили РБК в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Пристегнутым оказалось тело 39-летней местной жительницы. В квартире, где ее обнаружили, также нашли труп ее супруга. Он был в одной из комнат.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — до пятнадцати лет лишения свободы. Сотрудникам СК предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

На кладбище в Подмосковье нашли трупы пропавших отца и сына
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В мае 2023 года в квартире на северо-востоке Москвы начался пожар. Когда его потушили, спасатели обнаружили тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомойке. Погибшим оказался 32-летний, мужчина, который «систематически» употреблял алкоголь. В прокуратуре и СК заявили, что он покончил жизнь самоубийством.

Читайте РБК в Telegram.

Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США

Последствия наводнения в Техасе. Видео

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт

Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС

Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео

Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Московская область Россия наручники смерть трупы
Материалы по теме
В Москве обнаружили труп чернокожей девушки со следами ударов ножом
Общество
«Фонтанка» узнала о найденном в Петербурге трупе девочки-подростка
Общество
Тело 12-летнего мальчика нашли в реке в Курганской области спустя три дня
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Глава МЧС прилетел в Баку Политика, 15:51
Россиянка без борьбы вышла в четвертьфинал парного разряда Уимблдона Спорт, 15:46
«Радиостанция Судного дня» передала первое за четыре дня сообщение Политика, 15:41
Volvo отзовет 12 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами Авто, 15:36
Причиной смерти двух участников забега «Хибины» стало переохлаждение Общество, 15:36
СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Ершове Общество, 15:34
Власти и бизнес определились, как ФНС будет оценивать компании и ИППодписка на РБК, 15:33
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Москвичей предупредили о грозе в жару 8 июля Общество, 15:23
На Чукотке задержали мужчину за кражу ₽3 млн у участника военной операции Политика, 15:22
Правительство предложило новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов Общество, 15:21
Россияне столкнулись с двойным налогообложением при работе с Казахстаном Общество, 15:17
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
В Московской области нашли труп прикованной наручниками женщины Общество, 15:15
Синоптик предупредила, что москвичам «будет тяжело» из-за погоды Общество, 15:11