Общество⁠,
0

У задержанного за подготовку массовых убийств нашли «список недостойных»

Video

Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России рассказал, что составил список «достойных», другой признался, что хотел убить своего учителя биологии, следует из видео допроса, опубликованного ФСБ.

«Еще вот составил как раз-таки список тех, кто достоин, и тех, кто не достоин [жить]», — рассказал молодой человек.

Ранее в спецслужбе сообщили, что пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов в Telegram, в отношении девяти возбуждены уголовные дела по различным статьям — от приготовления к теракту до публичных призывов к экстремистской деятельности.

СК и ФСБ задержали подростков в 4 регионах России по статьям о терроризме
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

По версии следствия, пять россиян причастны к подготовке убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Еще трое несовершеннолетних из Челябинской области собирались совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

По адресам их проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика.

Всего ФСБ вместе с МВД, СК и Нацгвардией провели предупредительно-профилактические мероприятия в 75 регионах страны.

