Общество⁠,
0

Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств

ФСБ: задержаны пятеро россиян за подготовку массовых убийств в четырех городах
В 75 регионах 325 администраторам и пользователям «деструктивных интернет-ресурсов» сообщили о недопустимости «распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде», сообщает ФСБ

Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств
Video

Пятерых россиян задержали по обвинению в подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, заявили в ФСБ. По сведениям спецслужбы, еще трое несовершеннолетних из Челябинской области планировали совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры, они также задержаны.

Спецслужба сообщила, что совместно с МВД, СК и Росгвардией в 75 регионах провела в отношении 325 администраторов и пользователей «деструктивных интернет-ресурсов» «предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде».

У задержанных изъяли компоненты для самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки атак, нацистскую символику и «пропагандистские материалы украинских террористических структур».

Кроме того, пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов в Telegram, где распространяли «неонацистскую и террористическую идеологию», у них обнаружены инструкции, а также переписка с «зарубежными кураторами террористических организаций».

Против девяти человек возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к теракту, об участии в деятельности террористической организации, о незаконном хранении взрывчатых веществ, а также о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

В Москве арестовали подростка по обвинению в теракте
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

«Приняты меры профилактики в отношении 258 лиц, попавших под интернет-воздействие модераторов деструктивных идеологий. Решается вопрос о квалификации противоправной деятельности 58 пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида», — заявили в ФСБ.

СК этим утром сообщил о задержании несовершеннолетних в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Башкирии по статьям о терроризме. Большинству предъявлены обвинения — в частности, в публичных призывах к террористической деятельности и подготовке теракта.

Так, 14-летняя жительница Башкирии публиковала материалы и информацию о планировании массовых убийств в образовательных учреждениях Благовещенска, а 15-летний подросток из Оренбургской области в переписке в мессенджере «высказывал намерение за денежное вознаграждение повреждать и уничтожать имущество путем поджога, наносить граффити неонацистского толка, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины», заявляет ведомство.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ФСБ массовое убийство задержание Мариуполь Донецк
