Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств

В 75 регионах 325 администраторам и пользователям «деструктивных интернет-ресурсов» сообщили о недопустимости «распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде», сообщает ФСБ

Пятерых россиян задержали по обвинению в подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, заявили в ФСБ. По сведениям спецслужбы, еще трое несовершеннолетних из Челябинской области планировали совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры, они также задержаны.

Спецслужба сообщила, что совместно с МВД, СК и Росгвардией в 75 регионах провела в отношении 325 администраторов и пользователей «деструктивных интернет-ресурсов» «предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде».

У задержанных изъяли компоненты для самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки атак, нацистскую символику и «пропагандистские материалы украинских террористических структур».

Кроме того, пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов в Telegram, где распространяли «неонацистскую и террористическую идеологию», у них обнаружены инструкции, а также переписка с «зарубежными кураторами террористических организаций».

Против девяти человек возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к теракту, об участии в деятельности террористической организации, о незаконном хранении взрывчатых веществ, а также о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

«Приняты меры профилактики в отношении 258 лиц, попавших под интернет-воздействие модераторов деструктивных идеологий. Решается вопрос о квалификации противоправной деятельности 58 пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида», — заявили в ФСБ.

СК этим утром сообщил о задержании несовершеннолетних в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Башкирии по статьям о терроризме. Большинству предъявлены обвинения — в частности, в публичных призывах к террористической деятельности и подготовке теракта.

Так, 14-летняя жительница Башкирии публиковала материалы и информацию о планировании массовых убийств в образовательных учреждениях Благовещенска, а 15-летний подросток из Оренбургской области в переписке в мессенджере «высказывал намерение за денежное вознаграждение повреждать и уничтожать имущество путем поджога, наносить граффити неонацистского толка, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины», заявляет ведомство.