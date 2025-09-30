Бастрыкину доложат о ходе дела об убийстве сотрудницы банка в Москве
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства заместителя руководителя отделения банка в Москве, сообщили в ведомстве.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Убийство произошло 30 сентября. Сотрудник банка на Автозаводской улице нанес ножевое ранение своей начальнице, заместителю руководителя филиала банка.
39-летняя пострадавшая от полученных ранений скончалась. В прокуратуре отметили, что нападение было совершено «на почве личных неприязненных отношений».
Мужчину задержали. Против него возбудили дело об убийстве — статья 105 Уголовного кодекса.
