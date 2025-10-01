 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Песков ответил на фразу Хегсета «хочешь мира — готовься к войне»

Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Россия предпочитает укреплять вооруженные силы, оставаясь при этом сторонницей дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, фраза «хочешь мира — готовься к войне» Москве хорошо знакома.

«Мы тоже предпочитаем укреплять наши вооруженные силы, оставаясь сторонниками мира и политико-дипломатического решения», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом он обратил внимание, что Киев сам не стремится продолжать мирный диалог с Москвой в Стамбуле. 

В Европе сообщили о дипломатическом тупике по Украине
Политика
Российско-украинские переговоры в Стамбуле

30 сентября Трамп, выступая перед высшим офицерским составом Вооруженных сил США, вновь заявил, что «разочарован» в российском президенте Владимире Путине. Кроме того, он пообещал выделить на оборону в следующем году более $1 трлн, что станет рекордом для США.

В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что пацифизм опасен и США необходимо быстро укреплять свой военный потенциал, чтобы быть готовыми к войне ради «защиты мира».

В середине сентября Песков уже отмечал, что президент России Владимир Путин делает многое для урегулирования конфликта на Украине дипломатическими средствами. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что российский лидер его «подвел».

До этого Путин говорил, что существует возможность договориться о завершении конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что условия России по урегулированию остаются неизменными.

