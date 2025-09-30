Трамп объявил о выделении «больших денег» на оборону в 2026-м

Трамп пообещал выделить более $1 трлн на оборону в 2026 году

Фото: John Moore / Getty Images

В следующем году администрация Дональда Трампа выделит на оборонные нужды более $1 трлн. Об этом сам президент США заявил, выступая перед генералами. Трансляцию вел C-Span.

«Я взял на себя обязательство потратить более одного триллиона долларов на наших военных в 2026-м, и это [максимальный показатель] в истории нашей страны. Один триллион долларов. Это большие деньги. Я надеюсь, вам это нравится, дамы и господа. <...> Мы должны быть лучшими во всем», — сказал он.

До этого Трамп подчеркнул, что США не будут «политкорректными» в том, что касается «защиты нашей свободы», и пообещал, что американская армия станет «боевой и победоносной машиной». Выступая перед ним, шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении завершить «десятилетие упадка», в том числе за счет возвращения к «высшему мужскому стандарту» для боевых должностей.

На 2025 финансовый год США утвердили рекордный оборонный бюджет в размере $895 млрд. В апреле Трамп объявил, что Белый дом одобрит оборонный бюджет на будущий финансовый год «около» $1 трлн.

В своем выступлении американский президент также напомнил о планах поставить ВМС США 19 новых кораблей, включая подводные лодки, эсминцы и штурмовые корабли. При этом Трамп отметил, что ему не нравятся «уродливые корабли».

Материал дополняется