 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради «защиты мира»

Глава Пентагона Хегсет: США должны быть готовы к войне ради защиты мира
Хегсет в обращении к генералам и адмиралам заявил, что США должны быть готовы к войне, если хотят ее предотвратить. Он подчеркнул важность укрепления американского военного потенциала и компетентного руководства армией
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

США необходимо быстро укреплять свой военный потенциал и увеличивать численность войск, поскольку страна должна быть готова к войне ради «защиты мира», пацифизм опасен, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Вирджинии. Трансляцию вел C-Span.

«Единственной миссией восстановленного министерства войны является война — ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная», — сказал Хегсет.

Обсудив смену названия Пентагона, Хегсет заявил американским военным, что «сейчас не время для игр». «Если мы хотим предотвратить и избежать войны, мы должны подготовиться сейчас. Время настало, и дело не терпит отлагательств», — добавил он.

Следом он затронул вопрос компетентности военного руководства, отметив, что в американской армии должны быть только «способные и квалифицированные боевые командиры»: «Наши бойцы имеют право на то, чтобы ими руководили лучшие».

Хегсет указал, что Пентагон под его руководством «завершает войну с воинами», а его предшественники продвигали руководителей по признаку расы, гендерных квот и «так называемых исторических новшеств». Министр обвинил «глупых и безрассудных политиков» в том, что они сосредоточились «на неправильных вещах», и заявил, что намерен завершить «десятилетие упадка».

WSJ рассказала о «последней битве» шефа Пентагона Хегсета
Политика
Пит Хегсет

Пентагон уже разрабатывает десять новых директив, которые касаются физической подготовки, новых требований к внешнему виду и возвращения к «высшему мужскому стандарту» для боевых должностей, отметил Хегсет. «Вы должны верить, что воин, который сражается рядом с вами, действительно способен физически сделать то, что необходимо», — сказал он.

Решение собрать генералов было принято через несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах масштабной консолидации высшего военного командования. Ранее министр распорядился провести реорганизацию в ведомстве, в том числе сократить число генералов на 20%, а также переименовать Министерство обороны (Department of Defense) в Министерство войны (Department of War) — так ведомство называлось с момента основания в 1789 году до 1947 года.

О решении переименовать Пентагон президент США Дональд Трамп объявил в августе. По его словам, новое наименование министерства — это сигнал о победе и силе. Согласно указу, который американский президент подписал 5 сентября, Министерство войны будет использоваться в качестве дополнительного наименования Пентагона. CBS отмечал, что официально изменить название ведомства может только Конгресс.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Пит Хегсет США Пентагон
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
Материалы по теме
Politico узнало о недовольстве в Пентагоне из-за переименования
Политика
Трамп объяснил, почему переименовал Пентагон в Министерство войны
Политика
WP оценила, во сколько обойдется смена Пентагона в Министерство войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
В Болгарии назвали дату полного отказа от транзита российского газа Политика, 16:47
Telegraph узнал об идее на Западе создать щит из ПВО над Киевом Политика, 16:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года Экономика, 16:41
В Елабуге нашли пакет с частями расчлененного тела Общество, 16:38
Глава Цимлянска покинул пост после критики губернатора Политика, 16:25
Почему крупный бизнес выбирает покупку, а не аренду офисов: разбор тренда Недвижимость, 16:22
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Алькарас снялся с турнира серии «Мастерс» в Шанхае, чтобы отдохнуть Спорт, 16:15
Власти Подмосковья заявили, что регион войдет в число винодельческих Вино, 16:06
Хегсет назвал единственную миссию Министерства войны США Политика, 16:04
Норвегия поможет защитить саммит ЕС в датском Копенгагене от дронов Политика, 16:01
Военная операция на Украине. Карта Политика, 15:58
Россиянина назвали самым разносторонним полузащитником мира до 21 года Спорт, 15:57