Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради «защиты мира»

Хегсет в обращении к генералам и адмиралам заявил, что США должны быть готовы к войне, если хотят ее предотвратить. Он подчеркнул важность укрепления американского военного потенциала и компетентного руководства армией

Фото: Scott Olson / Getty Images

США необходимо быстро укреплять свой военный потенциал и увеличивать численность войск, поскольку страна должна быть готова к войне ради «защиты мира», пацифизм опасен, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Вирджинии. Трансляцию вел C-Span.

«Единственной миссией восстановленного министерства войны является война — ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная», — сказал Хегсет.

Обсудив смену названия Пентагона, Хегсет заявил американским военным, что «сейчас не время для игр». «Если мы хотим предотвратить и избежать войны, мы должны подготовиться сейчас. Время настало, и дело не терпит отлагательств», — добавил он.

Следом он затронул вопрос компетентности военного руководства, отметив, что в американской армии должны быть только «способные и квалифицированные боевые командиры»: «Наши бойцы имеют право на то, чтобы ими руководили лучшие».

Хегсет указал, что Пентагон под его руководством «завершает войну с воинами», а его предшественники продвигали руководителей по признаку расы, гендерных квот и «так называемых исторических новшеств». Министр обвинил «глупых и безрассудных политиков» в том, что они сосредоточились «на неправильных вещах», и заявил, что намерен завершить «десятилетие упадка».

Пентагон уже разрабатывает десять новых директив, которые касаются физической подготовки, новых требований к внешнему виду и возвращения к «высшему мужскому стандарту» для боевых должностей, отметил Хегсет. «Вы должны верить, что воин, который сражается рядом с вами, действительно способен физически сделать то, что необходимо», — сказал он.

Решение собрать генералов было принято через несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах масштабной консолидации высшего военного командования. Ранее министр распорядился провести реорганизацию в ведомстве, в том числе сократить число генералов на 20%, а также переименовать Министерство обороны (Department of Defense) в Министерство войны (Department of War) — так ведомство называлось с момента основания в 1789 году до 1947 года.

О решении переименовать Пентагон президент США Дональд Трамп объявил в августе. По его словам, новое наименование министерства — это сигнал о победе и силе. Согласно указу, который американский президент подписал 5 сентября, Министерство войны будет использоваться в качестве дополнительного наименования Пентагона. CBS отмечал, что официально изменить название ведомства может только Конгресс.