ФСБ провела разъяснения с 325 администраторами и интернет-пользователями
ФСБ совместно со Следственным комитетом и Росгвардией провела в 75 регионах мероприятия против распространения в интернете идеологии насилия и суицида среди молодежи, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов проведены предупредительно-профилактические мероприятия», — сообщили в ЦОС.
В 2023-м уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила Минздраву создать единую службу помощи подросткам, находящимся «в суицидальном кризисе». В ее отчете говорится, что за 2022 год, число случаев суицидального поведения несовершеннолетних снизилось.
Согласно докладу омбудсмена, причинами суицидов становились: отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями, психические расстройства ребенка, несчастная любовь, недовольство своей внешностью, проблемы с учебой и «влияние противоправной информации» в интернете.
Президент России Владимир Путин в 2020-м назвал уродами людей, создающих «группы смерти» в соцсетях и провоцирующих подростков на суицид. По словам главы государства, впервые столкнувшись с подобным, он не поверил, что такие люди могут быть.
