Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила Минздраву создать единую службу помощи подросткам, находящимся «в суицидальном кризисе». Это следует из ее доклада по итогам 2022 года.

В документе говорится, что, по данным правоохранительных органов за 2022 год, число случаев суицидального поведения несовершеннолетних снизилось. Также приводятся данные Следственного комитета, подтверждающие снижение числа детских суицидов: в 2020 году таких случаев было 548, в 2021-м — 753, в 2022-м — 679.

«Вместе с тем по данным неофициальной статистики Следственного комитета Российской Федерации, отмечается негативная динамика суицидального поведения несовершеннолетних в части увеличения числа совершаемых ими суицидальных попыток», — отмечается в докладе.

В связи с этим Львова-Белова предложила главам субъектов России провести семинары-совещания для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, чтобы повысить уровень осведомленности о «лучших практиках» предупреждения суицидального поведения детей.

Минздраву, МВД, Минтруда и Минпросвещения она рекомендовала разработать методические рекомендации по вопросам межведомственного взаимодействия при организации деятельности по профилактике суицидов несовершеннолетних, в которых предусмотреть в том числе порядок единого межведомственного учета суицидов и попыток суицида, включая повторные.

В докладе Львовой-Беловой за 2021 год говорилось, что больше всего подростковых суицидов Росстат зафиксировал в Московской области — 21 случай. В Москве таких случаев было четыре, а в Санкт-Петербурге — 10. Второй по количеству детских самоубийств стала республика Бурятия — там зафиксировали 20 суицидов. Третьим — Пермский край (15 случаев).

Согласно докладу омбудсмена, причинами суицидов становились: «отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями», психические расстройства ребенка, несчастная любовь, недовольство своей внешностью, проблемы с учебой и «влияние противоправной информации» в интернете.

«Безусловно, необходимо совершенствовать государственную политику в сфере профилактики суицидов среди несовершеннолетних», — отметила Мария Львова-Белова. У несовершеннолетних есть потребность в квалифицированной психологической помощи, подчеркивала она.