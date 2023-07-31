Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Глава Чада показал первое фото президента Нигера с момента его смещения Политика, 03:40
Минобороны вновь сообщило об «опасном» моменте с дроном США в Сирии Политика, 03:30
Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида Общество, 03:08
Британия утилизировала более 40 танков Challenger вместо передачи Украине Политика, 02:40
В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера из Сочи Политика, 02:37
Как чистая прибыль банков в России резко упала, а потом побила рекорд Финансы, 02:00
При взрыве на съезде партии в Пакистане погибли не менее 40 человек Общество, 01:58
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Венгрия и Словакия поспорили о сроках завершения конфликта на Украине Политика, 01:32
Аркадий Бабченко забросал яйцами посольство России в Эстонии Политика, 01:27
Белгородского бизнесмена не выпустили под залог в 1,5 млрд рублей Бизнес, 01:00
В Крыму предостерегли Запад и Украину от попыток захвата полуострова Политика, 00:51
Один человек погиб и 19 пострадали при стрельбе в Индиане Общество, 00:17
Украинские власти сообщили об ударах по Харькову Политика, 00:16
Общество ,  
0 

Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида

Львова-Белова предложила создать службу помощи подросткам в суицидальном кризисе

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила Минздраву создать единую службу помощи подросткам, находящимся «в суицидальном кризисе». Это следует из ее доклада по итогам 2022 года.

В документе говорится, что, по данным правоохранительных органов за 2022 год, число случаев суицидального поведения несовершеннолетних снизилось. Также приводятся данные Следственного комитета, подтверждающие снижение числа детских суицидов: в 2020 году таких случаев было 548, в 2021-м — 753, в 2022-м — 679.

«Вместе с тем по данным неофициальной статистики Следственного комитета Российской Федерации, отмечается негативная динамика суицидального поведения несовершеннолетних в части увеличения числа совершаемых ими суицидальных попыток», — отмечается в докладе.

В связи с этим Львова-Белова предложила главам субъектов России провести семинары-совещания для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, чтобы повысить уровень осведомленности о «лучших практиках» предупреждения суицидального поведения детей.

Минздраву, МВД, Минтруда и Минпросвещения она рекомендовала разработать методические рекомендации по вопросам межведомственного взаимодействия при организации деятельности по профилактике суицидов несовершеннолетних, в которых предусмотреть в том числе порядок единого межведомственного учета суицидов и попыток суицида, включая повторные. 

В докладе Львовой-Беловой за 2021 год говорилось, что больше всего подростковых суицидов Росстат зафиксировал в Московской области — 21 случай. В Москве таких случаев было четыре, а в Санкт-Петербурге — 10. Второй по количеству детских самоубийств стала республика Бурятия — там зафиксировали 20 суицидов. Третьим — Пермский край (15 случаев).

Читайте на РБК Pro
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Почему метавселенные никому не нужны в 2023 году
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году

Согласно докладу омбудсмена, причинами суицидов становились: «отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями», психические расстройства ребенка, несчастная любовь, недовольство своей внешностью, проблемы с учебой и «влияние противоправной информации» в интернете.

«Безусловно, необходимо совершенствовать государственную политику в сфере профилактики суицидов среди несовершеннолетних», — отметила Мария Львова-Белова. У несовершеннолетних есть потребность в квалифицированной психологической помощи, подчеркивала она.

Теги
Мария Львова-Белова Дети несовершеннолетние детский суицид детский омбудсмен суицид самоубийство
Материалы по теме
В России выросло число детских суицидов и их попыток
Общество
В Японии известного актера театра кабуки заподозрили в содействии суициду
Общество
Суд в Москве признал экс-схиигумена Сергия виновным в склонении к суициду
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter