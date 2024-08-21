Ученые связали прием препаратов для похудения с мыслями о суициде

Группа исследователей сообщила, что люди, принимвшие семаглутид (Ozempic и Wegovy), чаще жаловались на суицидальные мысли. Другие ученые назвали их выводы неубедительными. Регуляторы США и ЕС не выявили такой связи

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Группа международных исследователей выявила связь между приемом препаратов для лечения диабета, часто используемых для похудения, и суицидальными мыслями у пациентов. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open, выдержки из нее приводит CNN.

Авторы изучили базу данных Всемирной организации здравоохранения, где собраны сведения о побочных эффектах от лекарств из 140 стран. Их интересовали жалобы на появление мыслей о самоубийстве у людей, которые принимали семаглутид (продается под торговой маркой Ozempic — для лечения диабета, и Wegovy — для снижения веса) и похожее лекарство лираглутид.

Они пришли к выводу, что принимавшие семаглутид сообщали о таких симптомах чаще — из 30,5 тыс. человек на суицидальные мысли пожаловались 107 человек (среди 52 тыс. пациентов, принимающих лираглутид, — 162).

Авторы признали, что их выводы могут быть неточными: данные в базе ВОЗ основаны на отчетах самих пациентов и их врачей, кроме того, там нет сведений о том, как долго лечились люди, отмечает Bloomberg. Однако они считают, что врачам нужно быть более осторожными при назначении семаглутида людям, страдающим от депрессии, или тем, кто ранее пытался покончить с собой.

Другие специалисты назвали исследование слабым и неубедительным. По словам Стивена Берджесса из Кембриджского университета, «необходимо понять, являются ли эти результаты [появление мыслей о суициде] специфическим побочным эффектом препаратов или последствием попыток некоторых людей похудеть». Он отметил, что потеря большого количества веса сама по себе может повлиять на эмоциональное состояние человека.

В апреле Европейское агентство лекарственных средств не нашло связи между приемом препаратов для похудения, в том числе Ozempic и Wegovy, и суицидальными мыслями. К аналогичным выводам ранее пришло американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, но регулятор заявил, что не исключает рисков и продолжит исследования.