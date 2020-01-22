Путин пообещал «послать сигнал» новому министру из-за «групп смерти»

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Липецкой области назвал «уродами» людей, создающих «группы смерти» в соцсетях и провоцирующих подростков на суицид, передает ТАСС.

«По поводу этих «групп смерти» — что это за уроды, откуда они берутся? Те, которые молодых людей втягивают в суициды», — сказал он.

По словам Путина, впервые столкнувшись с подобным, он не поверил, что такие люди могут быть. Он добавил, что, как только к организаторам этих групп пришла полиция, «они сразу чуть в штаны не наложили, в буквальном смысле этого слова».

Один из участников встречи предложил главе государства создать учебники ОБЖ для младших классов и актуализировать учебники для старшеклассников на фоне новых угроз. Путин признал, что такая работа востребована, над учебниками должны поработать педагоги. Президент добавил, что обсудит это с новым министром просвещения Сергеем Кравцовым.