В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на полеты
В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
Сообщение о введении ограничений было опубликовано в 08:29 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 1 октября временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Волгограда и Саратова.
Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили над регионами России 20 украинских беспилотников. По восемь дронов уничтожили над Белгородской и Ростовской областями, еще три — над Саратовской областью и один — над Воронежской областью.
