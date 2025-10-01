В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на полеты

Фото: Vadim Orlov / Shutterstock

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

Сообщение о введении ограничений было опубликовано в 08:29 мск.



Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 1 октября временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Волгограда

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили над регионами России 20 украинских беспилотников. По восемь дронов уничтожили над Белгородской и Ростовской областями, еще три — над Саратовской областью и один — над Воронежской областью.