Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vadim Orlov / Shutterstock
Фото: Vadim Orlov / Shutterstock

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

Сообщение о введении ограничений было опубликовано в 08:29 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В трех районах Ростовской области отразили атаки беспилотников
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В ночь на 1 октября временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Волгограда и Саратова.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили над регионами России 20 украинских беспилотников. По восемь дронов уничтожили над Белгородской и Ростовской областями, еще три — над Саратовской областью и один — над Воронежской областью.

