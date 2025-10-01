За ночь над российскими регионами сбили 20 беспилотников

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили над регионами России 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

По восемь дронов уничтожили над Белгородской и Ростовской областями, еще три — над Саратовской областью и один — над Воронежской областью.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки украинских беспилотников в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах. В результате падения дрона на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе загорелись сухая растительность и кровля здания.

Также Слюсарь сообщил об отключении электричества в нескольких поселках Верхнедонского и Шолоховского районов. Энергоснабжение там было восстановлено по резервной схеме.

Для обеспечения безопасности ночью вводились временные ограничения в работе аэропортов Волгограда и Саратова, позже ограничения в аэропорту Волгограда были сняты.