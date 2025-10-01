 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над российскими регионами сбили 20 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили над регионами России 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

По восемь дронов уничтожили над Белгородской и Ростовской областями, еще три — над Саратовской областью и один — над Воронежской областью.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки украинских беспилотников в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах. В результате падения дрона на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе загорелись сухая растительность и кровля здания.

Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Также Слюсарь сообщил об отключении электричества в нескольких поселках Верхнедонского и Шолоховского районов. Энергоснабжение там было восстановлено по резервной схеме.

Для обеспечения безопасности ночью вводились временные ограничения в работе аэропортов Волгограда и Саратова, позже ограничения в аэропорту Волгограда были сняты.

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине беспилотники Россия
Лента новостей
Почему в 2026 году можно ждать вала претензий от ФНС к личным фондамПодписка на РБК, 08:05
Минтранс закрыл акваторию бухты во Владивостоке для гражданских судов Общество, 08:03
Разработчики попросили не отменять «антимонопольный иммунитет»Подписка на РБК, 08:00
В ФНС напомнили россиянам о сроках уплаты имущественных налогов Общество, 08:00
На территории НПЗ в Ярославской области произошел пожар Общество, 07:56
Премьер Италии призвала участников флотилии Греты Тунберг остановиться Политика, 07:51
Акции ЮГК резко выросли на новости о возможном покупателе компании Инвестиции, 07:50
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Посольство на Филиппинах заявило, что данных о пострадавших россиянах нет Общество, 07:45
За ночь над российскими регионами сбили 20 беспилотников Политика, 07:41
Польша отвергла предложение Зеленского закрыть Балтийское море Политика, 07:30
В «Дом.РФ» заявили о намерении получить звездный рейтинг после IPO Инвестиции, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:19
Москвичам пообещали первую неделю октября без осадков Общество, 07:15