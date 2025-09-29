Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.
Полеты в российских аэропортах приостанавливают на фоне опасности атаки украинских дронов. Так, в Волгоградской области вечером 29 сентября объявили беспилотную опасность, говорится в приложении МЧС России.
Кроме того, тревога объявлена и в других регионах, например, в соседних Ростовской и Белгородской областях.
