Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Волгограда ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

Полеты в российских аэропортах приостанавливают на фоне опасности атаки украинских дронов. Так, в Волгоградской области вечером 29 сентября объявили беспилотную опасность, говорится в приложении МЧС России.

За ночь над российскими регионами сбили 84 беспилотника
Политика
Фото:Минобороны России

Кроме того, тревога объявлена и в других регионах, например, в соседних Ростовской и Белгородской областях.

Софья Полковникова
Волгоград приостановка полетов Волгоградская область аэропорты
