Второй аэропорт за ночь прекратил прием и отправку рейсов
Аэропорт Саратова временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах объявили в 05:22 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В 00:55 мск полеты ограничили в аэропорту Волгограда, на момент публикации введенные меры безопасности продолжают действовать.
