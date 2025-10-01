Аэропорт Саратова вслед за волгоградским прекратил прием и отправку рейсов

Второй аэропорт за ночь прекратил прием и отправку рейсов

Аэропорт Саратова временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах объявили в 05:22 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В 00:55 мск полеты ограничили в аэропорту Волгограда, на момент публикации введенные меры безопасности продолжают действовать.