Военная операция на Украине⁠,
0

Второй аэропорт за ночь прекратил прием и отправку рейсов

Аэропорт Саратова вслед за волгоградским прекратил прием и отправку рейсов
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Саратова временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах объявили в 05:22 мск.

За ночь над российскими регионами сбили 84 беспилотника
Политика
Фото:Минобороны России

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В 00:55 мск полеты ограничили в аэропорту Волгограда, на момент публикации введенные меры безопасности продолжают действовать.

