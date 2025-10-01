Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О мерах Кореняко объявил в 00:55 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 30 сентября в результате падения фрагментов беспилотников было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов в Светлоярском районе Волгоградской области.
С вечера 29 сентября в воздушной гавани Волгограда действовали ограничения на прием и отправку рейсов. О возобновлении работы аэропорта Росавиация сообщила в 5:47 мск 30 сентября.
