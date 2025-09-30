 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В селе Березовка Белгородской области украинский беспилотник повредил инфраструктурный объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Предварительно, никто не пострадал.

«В селе Березовка Борисовского района подверглось атаке FPV-дрона — поврежден инфраструктурный объект», — написал глава региона.

Он сообщил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны. О каком инфраструктурном объекте идет речь, Гладков не уточнил.

Материал дополняется

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Общество, 19:50
FT рассказала о причинах текучки топ-менеджеров в компаниях Маска Бизнес, 19:50
В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову Спорт, 19:50
Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского Политика, 19:44
Boeing приступил к разработке нового самолета на замену 737 MAX Бизнес, 19:43
Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области Политика, 19:42
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 Общество, 19:36
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Акции «М.Видео» ускорили рост до 44% в ожидании возможной сделки с JD.com Инвестиции, 19:23
Аналитики призвали Трампа начать переговоры о «закрытии дверей» НАТО Политика, 19:21
Tether спрогнозировали статус одной из крупнейших в мире компаний Крипто, 19:20
Овечкин пропустит четвертый подряд предсезонный матч «Вашингтона» Спорт, 19:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Суд в Москве заочно приговорил певицу Максакову к лишению свободы Общество, 19:07