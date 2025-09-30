Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области

Фото: vvgladkov / Telegram

В селе Березовка Белгородской области украинский беспилотник повредил инфраструктурный объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Предварительно, никто не пострадал.

«В селе Березовка Борисовского района подверглось атаке FPV-дрона — поврежден инфраструктурный объект», — написал глава региона.

Он сообщил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны. О каком инфраструктурном объекте идет речь, Гладков не уточнил.

Материал дополняется