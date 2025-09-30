Орбан обещал сбивать российские дроны над Венгрией в случае их вторжения

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Венгрия будет сбивать российские беспилотники, если они вторгнутся в воздушное пространство страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан в подкасте Harcosok Órája.

«Мы этого не боимся. Мы, конечно, будем их сбивать», — ответил он на вопрос журналиста о том, сможет ли Венгрия защитить свое воздушное пространство в случае, если туда залетят российские беспилотники.

В сентябре несколько стран Европы столкнулись с беспилотниками, нарушивших воздушное пространство. В ночь на 10 сентября военное командование Польши сообщило о дронах, проникших на территорию страны.

