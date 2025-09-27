FT рассказала об уязвимости неба ЕС на фоне появления дронов в Дании

 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

FT: дроны в Дании обнажили уязвимость воздушного пространства ЕС

FT: дроны в Дании обнажили уязвимость воздушного пространства ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники в Дании, которая не является государством восточного фланга, обнажили уязвимость воздушного пространства ЕС. Неспособность страны справиться говорит о проблеме защиты критически важной инфраструктуры, пишет газета
Обстановка в Копенгагене, Дания, 22 сентября 2025&nbsp;г.
Обстановка в Копенгагене, Дания, 22 сентября 2025 г. (Фото: Steven Knap / Ritzau Scanpix / Reuters)

Недавние инциденты с беспилотниками в Дании, которая не является государством восточного фланга, обнажили уязвимость европейского воздушного пространства, пишет Financial Times.

Датские власти подверглись критике за свою неспособность идентифицировать или сбить беспилотники, замеченные вблизи гражданских и военных аэропортов на этой неделе. Премьер Метте Фредериксен, как и полиция с военной разведкой, заявила, что не знает, кто стоит за появлением беспилотников.

Страна столкнулась с «дронами, которые, предположительно, были запущены в нашем районе», заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен. В последние несколько недель правительство инвестировало в системы противовоздушной обороны средней и большой дальности, а также в ракеты большой дальности, способные нанести удар по России. Однако, как признал Поульсен, «сегодня мы не можем предложить решение, которое устранит угрозу со стороны беспилотников».

«Мы должны быть честны: даже если у нас есть все необходимые инструменты, все равно могут быть дроны, обнаружение которых может быть затруднено из-за значительного скачка в технологиях», — отметил он.

Полиция и военные, объясняя, почему они не сбили беспилотники, заявили, что у них были возможности, но они решили этого не делать. В случае с дронами, замеченными у аэропорта Копенгагена, сбить их помешала близость самолетов, заполненных топливом и пассажирами, а также жилых домов. Начальник Генштаба Михаэль Хильдгор заявил, что военные были готовы сбить беспилотники в четверг, но решили не делать этого после «общей оценки» рисков.

«Это указывает на проблему защиты критически важной национальной инфраструктуры», — считает старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Дуглас Барри. По его словам, это «колоссальная задача» — защищать критически важную инфраструктуру, «особенно там, где злоумышленники не пытаются нанести ей ущерб, а лишь напакостить».

Над крупнейшей военной базой Дании заметили беспилотники
Политика
Авиабаза Каруп, Дания

В руководстве по безопасности полетов беспилотников, опубликованном Агентством по безопасности полетов ЕС, говорится, что, «учитывая потенциальные катастрофические последствия столкновения» самолета с дроном, у сотрудников аэропортов «часто нет иного выбора, кроме как остановить или ограничить работу взлетно-посадочной полосы, что приводит к серьезным нарушениям воздушного движения». Радары аэропортов не способны обнаружить дроны, поэтому единственный способ их заметить — по радиосигналу. «Никто, особенно сотрудники правоохранительных органов или службы управления воздушным движением, не пойдет на малейший риск, не став закрывать аэропорт, — а это, возможно, именно то, чего кто-то и хочет добиться», — отметил европейский эксперт по безопасности полетов. Хотя некоторые аэропорты и способны сбивать беспилотники, ответственность за это лежит на полиции, а устройства глушения могут нарушить связь.

«Нужно осознать, что вы играете в «ударь крота» и это очень сложно», — подчеркнул Барри.

Премьер Дании назвала Россию «основным врагом» Европы. «Россия делает все возможное на нескольких уровнях, чтобы дестабилизировать Европу — как путем прямых военных действий, так и гибридными атаками. И цель у нее одна и та же: пошатнуть основы Европы», — заявила Фредериксен.

Посольство России опровергло причастность Москвы к появлению дронов в Дании. Там связали инциденты с «инсценированной провокацией», чтобы использовать беспилотники как предлог для эскалации напряженности, затянуть конфликт на Украине и «распространить его на другие страны». «Российская сторона решительно отвергает абсурдные предположения о причастности к инцидентам», — заявили в диппредставительстве.

Елена Чернышова
Дания беспилотники ЕС воздушное пространство
