В МИДе призвали США держаться мирного курса по Украине

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Подчиненные президента США Дональда Трампа должны придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова спецпосланника американского президента Кита Келлога о том, что власти США не препятствуют украинским ударам вглубь территории России.

«Он [Келлог] является подчиненным президента США, который высказывался в пользу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, делал это частью своей предвыборной кампании. Я думаю, что этой позиции, этого курса должны придерживаться его подчиненные», — сказала Захарова журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В интервью Fox News у Келлога спросили, заключается ли позиция президента в том, что украинские военные могут наносить удары вглубь территории России. Спецпосланник сказал, что с учетом высказываний Трампа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио «ответ на этот вопрос — да, используйте возможности, чтобы наносить удары вглубь».

По информации The Wall Street Journal, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в ООН 23 сентября Трамп сказал, что открыт для отмены ограничений на использование Киевом оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России. При этом газета указала, что американский президент не стал брать на себя обязательство дать такое разрешение Украине.

По словам собеседников издания, Зеленский в Нью-Йорке запросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Источники WSJ утверждают, что Белый дом рассматривает возможность поставок этих ракет и другого вооружения большой дальности Украине.

Москва выступает против поставок оружия Киеву западными странами. Применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», говорил президент Владимир Путин.