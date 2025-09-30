 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп назвал причину отправки подлодок к берегам России

Трамп заявил, что направил подлодки к России из предосторожности
Дональд Трамп выступает во время встречи высшего военного руководства на базе морской пехоты Куантико, США, 30 сентября 2025 года
Дональд Трамп выступает во время встречи высшего военного руководства на базе морской пехоты Куантико, США, 30 сентября 2025 года (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Решение разместить две американские атомные подводные лодки у побережья России в августе было вызвано предосторожностью, заявил президент США Дональд Трамп на съезде высокопоставленных военных на базе в Вирджинии.

Трансляция выступления Трампа доступна на официальном канале Белого дома на YouTube.

«Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное», — сказал Трамп.

Он добавил, что американская атомная подлодка «просто находится в соответствующем районе», но выразил уверенность в том, что ее не придется использовать.

В начале августа Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» после заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

«Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет», — написал американский президент в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по подлодкам на 25 лет
Политика
Фото:Woohae Cho / Getty Images

Изначально Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами», поскольку тот «вступает на очень опасную территорию». Речь шла о критике зампредом Совбеза президента США в связи с сокращением срока ультиматума, по истечении которого Вашингтон грозил ввести вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров.

Медведев в ответ написал в своем телеграм-канале: «Пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука».

«Мертвой рукой» на Западе называют российскую систему управления ядерными ударами «Периметр», которая запрограммирована на автоматический ответный ядерный удар.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Дональд Трамп США Россия подлодки
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп объявил о выделении «больших денег» на оборону в 2026-м
Политика
Трамп заявил о разочаровании в Путине из-за Украины
Политика
Трамп предложил любому генералу выйти со съезда, если ему не нравится
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Общество, 19:50
FT рассказала о причинах текучки топ-менеджеров в компаниях Маска Бизнес, 19:50
В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову Спорт, 19:50
Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского Политика, 19:44
Boeing приступил к разработке нового самолета на замену 737 MAX Бизнес, 19:43
Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области Политика, 19:42
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 Общество, 19:36
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Акции «М.Видео» ускорили рост до 44% в ожидании возможной сделки с JD.com Инвестиции, 19:23
Аналитики призвали Трампа начать переговоры о «закрытии дверей» НАТО Политика, 19:21
Tether спрогнозировали статус одной из крупнейших в мире компаний Крипто, 19:20
Овечкин пропустит четвертый подряд предсезонный матч «Вашингтона» Спорт, 19:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Суд в Москве заочно приговорил певицу Максакову к лишению свободы Общество, 19:07