Трамп назвал причину отправки подлодок к берегам России

Трамп заявил, что направил подлодки к России из предосторожности

Дональд Трамп выступает во время встречи высшего военного руководства на базе морской пехоты Куантико, США, 30 сентября 2025 года (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Решение разместить две американские атомные подводные лодки у побережья России в августе было вызвано предосторожностью, заявил президент США Дональд Трамп на съезде высокопоставленных военных на базе в Вирджинии.

Трансляция выступления Трампа доступна на официальном канале Белого дома на YouTube.

«Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное», — сказал Трамп.

Он добавил, что американская атомная подлодка «просто находится в соответствующем районе», но выразил уверенность в том, что ее не придется использовать.

В начале августа Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» после заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

«Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет», — написал американский президент в социальной сети Truth Social.

Изначально Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами», поскольку тот «вступает на очень опасную территорию». Речь шла о критике зампредом Совбеза президента США в связи с сокращением срока ультиматума, по истечении которого Вашингтон грозил ввести вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров.

Медведев в ответ написал в своем телеграм-канале: «Пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука».

«Мертвой рукой» на Западе называют российскую систему управления ядерными ударами «Периметр», которая запрограммирована на автоматический ответный ядерный удар.