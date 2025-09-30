 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по подлодкам на 25 лет

Трамп: США опережают Россию и КНР по подлодкам на 25 лет, но эти страны догоняют
Трамп поместил США на первое место по подводным лодкам, Россию — на второе, Китай — на третье. Он также напомнил, что из-за «угрозы» со стороны Москвы направил ядерную подлодку — речь о его заочном споре с Медведевым летом
Фото: Woohae Cho / Getty Images
Фото: Woohae Cho / Getty Images

США впереди России и Китая по подводным лодкам на 25 лет, но эти страны догоняют, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая перед генералами. Речь транслировал Белый дом.

«Мы опережаем Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет, Россия на втором месте, Китай на третьем, но они догоняют — через пять лет они будут наравне — они догоняют», — сказал он.

На сайте ВМФ США говорится, что флот располагает 53 ударными субмаринами, 14 — с баллистическими ракетами (54% ядерного арсенала страны), четырьмя — с управляемыми ракетами.

Оценки численности российского подводного флота различные: от 6364 до 79 (если это верно, то у России больше субмарин). У Китая — 60–61.

В августе президент Владимир Путин назвал «военным преимуществом» России тот факт, что ее стратегические подводные лодки ходят в северных широтах, спускаются подо льды Северного Ледовитого океана и «пропадают с радаров».

Подлодки России и Китая впервые провели совместное патрулирование
Политика
Фото:ТАСС

Трамп также заявил, что недавно в ответ на «небольшие угрозы» со стороны Москвы отправил ядерную субмарину — когда и куда, он не назвал.

Речь идет о заочном конфликте между американским лидером и экс-президентом России Дмитрием Медведевым в конце июля — начале августа. Последний в ответ на ультиматум американских властей ввести пошлины из-за конфликта на Украине написал в соцсети: «Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной».

Трамп после этого призвал Медведева «следить за своими словами», так как он «вступает на очень опасную территорию». Зампред Совбеза России не оставил это без комментария, напомнив, «как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука» — так называют на Западе российскую систему управления ядерными ударами «Периметр», которая запрограммирована на автоматический ответный ядерный удар.

Вслед за этим Трамп сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» из-за заявлений Медведева.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп подводные лодки США Россия Китай
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Атомные подводные лодки США: типы, вооружение, где находятся
База знаний
Подводная лодка ТОФ достигла максимальной глубины в Японском море
Технологии и медиа
Китайские ученые поставили под сомнение пользу ИИ для военных подлодок
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Девелопмент про людей: как создается комфортная среда Недвижимость, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Россия и Индия провели очередные консультации по вопросам безопасности Политика, 18:10
Как изменился турпоток в России и что делать с дефицитом номерного фонда Недвижимость, 18:09
Трамп объявил о выделении «больших денег» на оборону в 2026-м Политика, 18:08
В МИДе заявили, что план Трампа по Газе заслуживает поддержки Политика, 18:07
Власти обсудят налог на продавцов импортных вещей на маркетплейсахПодписка на РБК, 18:05
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Трамп объяснил сложность в организации встречи Путина и Зеленского Политика, 18:05
Заммэра Ракова рассказала о планах масштабирования сервиса ЕМИАС Город, 18:00
Какой необычный сувенир привезти из Парижа: 26 идей от местных жителей Стиль, 18:00
Трамп загадал закончить конфликт на Украине и постучал по дереву Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
ЦБ сохранил курс доллара на 1 октября ниже ₽83 Инвестиции, 17:52
NanduQ не исключила делистинг с Московской биржи Инвестиции, 17:50