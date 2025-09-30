Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по подлодкам на 25 лет

Трамп: США опережают Россию и КНР по подлодкам на 25 лет, но эти страны догоняют

Фото: Woohae Cho / Getty Images

США впереди России и Китая по подводным лодкам на 25 лет, но эти страны догоняют, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая перед генералами. Речь транслировал Белый дом.

«Мы опережаем Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет, Россия на втором месте, Китай на третьем, но они догоняют — через пять лет они будут наравне — они догоняют», — сказал он.

На сайте ВМФ США говорится, что флот располагает 53 ударными субмаринами, 14 — с баллистическими ракетами (54% ядерного арсенала страны), четырьмя — с управляемыми ракетами. Оценки численности российского подводного флота различные: от 63–64 до 79 (если это верно, то у России больше субмарин). У Китая — 60–61.

В августе президент Владимир Путин назвал «военным преимуществом» России тот факт, что ее стратегические подводные лодки ходят в северных широтах, спускаются подо льды Северного Ледовитого океана и «пропадают с радаров».

Трамп также заявил, что недавно в ответ на «небольшие угрозы» со стороны Москвы отправил ядерную субмарину — когда и куда, он не назвал.

Речь идет о заочном конфликте между американским лидером и экс-президентом России Дмитрием Медведевым в конце июля — начале августа. Последний в ответ на ультиматум американских властей ввести пошлины из-за конфликта на Украине написал в соцсети: «Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной».

Трамп после этого призвал Медведева «следить за своими словами», так как он «вступает на очень опасную территорию». Зампред Совбеза России не оставил это без комментария, напомнив, «как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука» — так называют на Западе российскую систему управления ядерными ударами «Периметр», которая запрограммирована на автоматический ответный ядерный удар.

Вслед за этим Трамп сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» из-за заявлений Медведева.