NYT рассказала об угрозах безопасности из-за съезда генералов в США

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал собрать высшее военное руководство США на военной базе в Вирджинии. Сочетание внезапности и масштаба мероприятия породило опасения — о безопасности, целесообразности и объеме затрат

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Экстренный сбор всех генералов ВС США на базе морской пехоты Куантико в Северной Вирджинии может создать угрозу безопасности, пишет New York Times.

На прошлой неделе Washington Post писала, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал высокопоставленным военным прибыть на базу в Вирджинии, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и личном видении «воинской этики». Приглашены все адмиралы и генералы, а также их старшие командиры. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл 25 сентября подтвердил, что встреча состоится, но не раскрыл деталей. Через несколько дней Трамп объявил о решении принять в ней участие — по его мнению, мероприятие подчеркнет, что американцы «любят свою армию».

Издание отмечает, что «мероприятия такого уровня», как правило, долго планируются и внезапное собрание генералов «очень необычно». «Соображения безопасности обычно исключают публичное освещение встреч столь высокопоставленных должностных лиц в одном месте», — заявил источник NYT.

Также газета отмечает, что два сенатора-демократа из Комитета по вооруженным силам, Тэмми Дакворт и Мэйзи Хироно, в письме Хегсету раскритиковали встречу, назвав ее «дорогостоящей и деструктивной».

«Она будет представлять собой беспрецедентную концентрацию высшего военного руководства в одном месте — только для того, чтобы послушать ваши рассуждения о стандартах и этике, что повлечет за собой значительные затраты и потенциально серьезные последствия для безопасности», — говорится в тексте.

Сенаторы также указали, что для администрации, «одержимой идеей искоренения расточительства», эта встреча «абсурдна».