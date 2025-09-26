 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп не посчитал необычной встречу сотен генералов в Пентагоне

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не увидел ничего необычного в предстоящей встрече сотен высокопоставленных американских генералов, которая состоится на базе морской пехоты США в Вирджинии на следующей неделе. Его слова передает Newsmax.

«Я буду там, если это будет необходимо, но почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, будто это что-то плохое. Разве не здорово, что люди со всего мира приезжают к нам?», — сказал Трамп.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также заявил, что не видит во предстоящей встрече ничего особенного.

«Нет ничего особенного в том, что генералы, которые подчиняются военному министру, а затем президенту Соединенных Штатов, приходят на встречу с министром. Мне кажется странным, что из этого сделали такую большую новость», — сказал Вэнс.

Трамп заявил, что экономика России катится к чертям
Политика
Дональд Трамп

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал сотням американских генералов в срочном порядке собраться на базе США в Вирджинии на следующей неделе, при этом цель встречи остается неизвестной. Как пишет издание, директива была разослана «практически всем высокопоставленным военным США, работающим по всему миру».

Представитель ведомства подтвердил газете, что глава Пентагона «обратится к высшему военному руководству в начале следующей недели», но не привел подробностей. В США и десятках других стран работают около 800 американских генералов и адмиралов, пишет WP. Директива Хегсета распространяется на всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше и аналогичных чинов в ВМС США, а также их старших советников, поясняет газета.

Евгений Вахляев
