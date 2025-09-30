В Болгарии назвали дату полного отказа от транзита российского газа

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Болгария поддерживает план ЕС по прекращению импорта российского газа к концу 2027 года, заявил министр энергетики Болгарии Жечо Станков в интервью изданию Politico.

«Как государство — член ЕС, Болгария согласовывает свои действия с европейским законодательством и политикой, включая поэтапный отказ [от российских энергоресурсов] к концу 2027 года», — сказал он.

Станков также выразил уверенность, что к 1 января 2028 года потребление российского газа на территории Европы будет полностью прекращено.

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков 24 сентября также заявил, что страна поддержит план Евросоюза по отказу от энергоносителей из России и полностью откажется от потребления и транзита российского газа до 2028 года.

По его словам, в 2026 году власти страны намерены разорвать контракт на закупку и транзит российского газа, а до 2028-го — полностью исключить его с болгарского рынка. Желязков отметил, что все потребление природного газа в стране покрывается за счет импорта сжиженного природного газа (СПГ), который поставляют через специализированные терминалы.

В мае Еврокомиссия представила план по постепенному отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года. В его рамках предлагается прекратить действие спотовых контрактов на российский газ до конца 2025 года, ввести мораторий на заключение новых соглашений, ограничить импорт урана из России и ужесточить меры против так называемого теневого флота.

По данным Reuters, в Европе намерены ввести запрет на новые контракты по поставкам газа начиная с 1 января 2026 года. При этом краткосрочные контракты, подписанные до 17 июня 2025 года, должны быть выполнены в течение года, а действие долгосрочных соглашений планируется полностью прекратить к 1 января 2028 года.

Кроме того, в рамках 19-го пакета санкций Еврокомиссия выступила с инициативой об отказе от российского сжиженного природного газа (СПГ) на год раньше предложенного срока — к 1 января 2027 года.

Как отмечает Politico, в Болгарии расположен последний оставшийся пункт ввода российских трубопроводных потоков в ЕC через газопровод «Турецкий поток», после того как Украина отказалась продлить соглашение о транзите газа через свою территорию в январе. Три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» повреждены взрывами в 2022 году, а польский участок газопровода «Ямал — Европа» заблокирован из-за санкций.

