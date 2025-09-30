 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Telegraph узнал об идее на Западе создать щит из ПВО над Киевом

The Telegraph: Европа хочет установить защитный щит из ПВО над Киевом
Сюжет
Военная операция на Украине
Европейские чиновники хотят установить щит из ПВО от западных границ Украины до Киева, узнал Telegraph. Фактически это сделает небо бесполетным. В Москве не раз предупреждали, что это грозит эскалацией конфликта
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Европейские союзники Украины хотят создать бесполетную зону не только над западной частью страны, но и растянуть ее до Киева. С такой инициативой выступает группа высокопоставленных западных политиков и военных, сказано в статье, пишет The Telegraph.

«Развернуть систему противовоздушной обороны над Западной Украиной с возможностью в конечном счете расширить этот щит — фактическую зону запрета полетов — над самим Киевом», — пересказала их предложение газета.

Европейские страны должны принять, что им придется действовать в вопросе украинского конфликта с минимальной американской помощью, пишет Telegraph.

Президент Румынии отверг введение бесполетной зоны над Украиной
Политика
Никушор Дан

Ранее бывший представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер высказал мнение, что Пентагон вряд ли поддержит идею о бесполетной зоне на Украине, поскольку это будет означать «переход от войны чужими руками к прямой конфронтации». Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной эскалации и страха перед реакцией российских властей.

Как отмечает The New York Times, помощь в защите украинского неба поставит дилемму перед Североатлантическим альянсом: если остановить российские беспилотники не получится, то это покажет бессилие НАТО, а использование дорогостоящих ракет для их перехвата привело бы к быстрому истощению арсеналов.

Экс-министр обороны Украины назвал гарантии «НАТО-лайт» бесполезными
Политика
Фото:Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь указывал, что установление бесполетной зоны над Украиной приведет к войне НАТО и Москвы.

Идея установить бесполетную зону над Украиной обсуждалась и в предыдущие годы с начала российской военной операции, но польские власти вернулись к ней после инцидента с «заблудившимися» дронами в сентябре 2025 года. Москва отвергла причастность к случившемуся, а директор третьего европейского департамента МИДа Олег Тяпкин предупредил, что Россия сможет ответить, если Польша собьет российские ракеты в небе над Украиной.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина Киев ПВО
Материалы по теме
NYT описала дилемму НАТО в случае создания бесполетной зоны над Украиной
Политика
Сикорский призвал рассмотреть создание бесполетной зоны над Украиной
Политика
Медведев допустил войну России с НАТО из-за бесполетной зоны над Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Девелопмент про людей: как создается комфортная среда Недвижимость, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Россия и Индия провели очередные консультации по вопросам безопасности Политика, 18:10
Как изменился турпоток в России и что делать с дефицитом номерного фонда Недвижимость, 18:09
Трамп объявил о выделении «больших денег» на оборону в 2026-м Политика, 18:08
В МИДе заявили, что план Трампа по Газе заслуживает поддержки Политика, 18:07
Власти обсудят налог на продавцов импортных вещей на маркетплейсахПодписка на РБК, 18:05
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Трамп объяснил сложность в организации встречи Путина и Зеленского Политика, 18:05
Заммэра Ракова рассказала о планах масштабирования сервиса ЕМИАС Город, 18:00
Какой необычный сувенир привезти из Парижа: 26 идей от местных жителей Стиль, 18:00
Трамп загадал закончить конфликт на Украине и постучал по дереву Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
ЦБ сохранил курс доллара на 1 октября ниже ₽83 Инвестиции, 17:52
NanduQ не исключила делистинг с Московской биржи Инвестиции, 17:50