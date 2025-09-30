Telegraph узнал об идее на Западе создать щит из ПВО над Киевом

Европейские чиновники хотят установить щит из ПВО от западных границ Украины до Киева, узнал Telegraph. Фактически это сделает небо бесполетным. В Москве не раз предупреждали, что это грозит эскалацией конфликта

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Европейские союзники Украины хотят создать бесполетную зону не только над западной частью страны, но и растянуть ее до Киева. С такой инициативой выступает группа высокопоставленных западных политиков и военных, сказано в статье, пишет The Telegraph.

«Развернуть систему противовоздушной обороны над Западной Украиной с возможностью в конечном счете расширить этот щит — фактическую зону запрета полетов — над самим Киевом», — пересказала их предложение газета.

Европейские страны должны принять, что им придется действовать в вопросе украинского конфликта с минимальной американской помощью, пишет Telegraph.

Ранее бывший представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер высказал мнение, что Пентагон вряд ли поддержит идею о бесполетной зоне на Украине, поскольку это будет означать «переход от войны чужими руками к прямой конфронтации». Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной эскалации и страха перед реакцией российских властей.

Как отмечает The New York Times, помощь в защите украинского неба поставит дилемму перед Североатлантическим альянсом: если остановить российские беспилотники не получится, то это покажет бессилие НАТО, а использование дорогостоящих ракет для их перехвата привело бы к быстрому истощению арсеналов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь указывал, что установление бесполетной зоны над Украиной приведет к войне НАТО и Москвы.

Идея установить бесполетную зону над Украиной обсуждалась и в предыдущие годы с начала российской военной операции, но польские власти вернулись к ней после инцидента с «заблудившимися» дронами в сентябре 2025 года. Москва отвергла причастность к случившемуся, а директор третьего европейского департамента МИДа Олег Тяпкин предупредил, что Россия сможет ответить, если Польша собьет российские ракеты в небе над Украиной.