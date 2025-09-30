Telegraph узнал об идее на Западе создать щит из ПВО над Киевом
Европейские союзники Украины хотят создать бесполетную зону не только над западной частью страны, но и растянуть ее до Киева. С такой инициативой выступает группа высокопоставленных западных политиков и военных, сказано в статье, пишет The Telegraph.
«Развернуть систему противовоздушной обороны над Западной Украиной с возможностью в конечном счете расширить этот щит — фактическую зону запрета полетов — над самим Киевом», — пересказала их предложение газета.
Европейские страны должны принять, что им придется действовать в вопросе украинского конфликта с минимальной американской помощью, пишет Telegraph.
Ранее бывший представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер высказал мнение, что Пентагон вряд ли поддержит идею о бесполетной зоне на Украине, поскольку это будет означать «переход от войны чужими руками к прямой конфронтации». Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной эскалации и страха перед реакцией российских властей.
Как отмечает The New York Times, помощь в защите украинского неба поставит дилемму перед Североатлантическим альянсом: если остановить российские беспилотники не получится, то это покажет бессилие НАТО, а использование дорогостоящих ракет для их перехвата привело бы к быстрому истощению арсеналов.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь указывал, что установление бесполетной зоны над Украиной приведет к войне НАТО и Москвы.
Идея установить бесполетную зону над Украиной обсуждалась и в предыдущие годы с начала российской военной операции, но польские власти вернулись к ней после инцидента с «заблудившимися» дронами в сентябре 2025 года. Москва отвергла причастность к случившемуся, а директор третьего европейского департамента МИДа Олег Тяпкин предупредил, что Россия сможет ответить, если Польша собьет российские ракеты в небе над Украиной.
