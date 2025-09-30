 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

По делу о массовом отравлении в Ленобласти изъяли 5 тыс. литров спирта

Фото: Прокуратура Ленинградской области
Фото: Прокуратура Ленинградской области

По делу о массовом отравлении жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем из мест хранения изъято свыше 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверки организованы на пяти складах временного хранения, проверяется также деятельность юрлиц, выполняющих по госконтракту услуги по вывозу, хранению и утилизации изъятого из незаконного оборота этилового спирта.

В рамках трех уголовных дел следственные органы проводят допросы и обыски в местах хранения и сбыта, включая склад в Тосненском районе. 30 сентября в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга продолжится рассмотрение ходатайств следствия о заключении обвиняемых под стражу.

МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти
Общество

С 24 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области начали фиксировать отравления после употребления алкоголя. Лабораторные исследования подтвердили: восемь человек умерли от метанола. Всего в районе жертвами суррогатного алкоголя стали 19 человек. Позже СК сообщил еще о шести погибших в Волосовском районе.

В рамках расследования арестованы несколько человек, в том числе 54-летний мужчина, которого следствие считает организатором закупки и сбыта суррогата. Предполагаемый источник распространения опасной продукции установлен — это коммерческая организация в поселке Трубников Бор Тосненского района. В Кремле ситуацию прокомментировали словами «из ряда вон выходящая трагедия».

