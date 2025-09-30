Лавров заявил о взрослых в списке детей для возвращения на Украину

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Большая часть людей из переданного на переговорах в Стамбуле украинской стороной списка 339 детей, якобы вывезенных Россией, оказались либо взрослыми, либо находятся вне территории России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его слова передает «РИА Новости».

«Украинцы передали список из 339 детей. Из них большая часть оказалась не детьми, а взрослыми и никаким образом не относящихся к нахождению на территории России. Большая часть оказалась не в России, а в Европе», — сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

В начале июня Украина передала России список с 339 фамилиями детей для возвращения по итогам нового раунда переговоров в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский тогда отметил, что российская сторона будет отрабатывать информацию по каждому ребенку.

Он также подчеркнул, что в списке «нет ни одного похищенного ребенка».

«Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные. Мы ищем родителей. Если появляются родители, мы их возвращаем», — сказал Мединский.

После начала военной операции на Украине уполномоченная украинского президента по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила о «депортации» 11 тыс. детей Россией. В Кремле подчеркивали, что речь идет об «эвакуации» и случаев разделения семей не было.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации населения (детей)» из Украины.

В Кремле и российском МИДе называли это решение «ничтожным», так как Москва не признает юрисдикцию МУС. Путин утверждал, что детей вывозили легально для того, чтобы спасти их жизни и здоровье. По его словам, также не стояло цели разлучать детей с их семьями.

Львова-Белова отмечала, что Россия, выдавая детям свои паспорта, не отменяет этим их украинское гражданство. Она также усомнилась в том, что новое гражданство может стереть национальную идентичность.