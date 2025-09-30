FT узнал о новом плане ЕС по приему Украины в обход вето Венгрии

Евросоюз хочет начать подготовку приема Украины и Молдавии, несмотря на вето Венгрии. Для этого нужно будет изменить некоторые правила объединения. Новый план лидеры ЕС обсудят 1 октября на саммите в Дании

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Европейский союз планирует начать техническую работу по приему в объединение Украины и Молдавии, несмотря на вето Венгрии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Работу Евросоюз планирует начать сразу в «нескольких кластерах», чтобы после получения согласия от Будапешта сразу принять страны в ЕС.

«Европейская комиссия предложила скорректировать свои собственные правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — говорится в материале.

Этот вопрос будет обсуждаться 1 октября на саммите в Копенгагене, где соберутся лидеры стран ЕС. На следующий день к дискуссиям присоединятся лидеры других стран, включая Украину и Молдавию.

Источники издания пояснили, что новый план позволил бы Киеву и Кишиневу продолжить реформы, гармонизацию нормативно-правовой базы и институциональную подготовку к вступлению в Евросоюз. И как только Венгрия снимет вето, прием этих стран будет ускорен, поскольку все уже будет подготовлено. «Теоретически кластер можно будет открыть и закрыть в один день», — сказал один из чиновников ЕС.

Ранее Politico писало, что председатель Совета ЕС Антониу Кошта пытается обойти вето Венгрии на заявку Украины на вступление в ЕС путем упрощения процесса приема новых членов. Он предлагает открыть так называемые переговорные кластеры — ключевые юридические шаги на пути к членству — с согласия большинства стран ЕС, а не по единогласному решению.

В сентябре переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС были заблокированы из-за непримиримой позиции Венгрии. Будапешт наложил вето на продвижение украинской заявки, что парализовало и процесс по Молдавии. Дания, занимающая пост председателя Совета ЕС, пообещала оказать «максимальное давление» на Будапешт для преодоления кризиса.

Евроинтеграцию Молдавии и Украины в ЕС всегда неформально рассматривали как «пакетное решение». При этом в Евросоюзе некоторые настаивают на разделении рассмотрения заявок, но президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что это будет воспринято как раскол Европы в вопросе о гарантиях безопасности для Киева.

В январе этого года Венгрия заблокировала открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС. Речь шла о кластере «Основы», где содержатся требования по подготовке двух «дорожных карт» — реформ верховенства права и государственного управления. Всего их шесть.

Украина и Молдавия в настоящее время являются кандидатами в члены ЕС. Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе на четвертый день проведения российской военной операции, 28 февраля 2022 года. Кишинев подал заявку на вступление в ЕС следом за Киевом — в марте 2022-го.

Вступление в ЕС проходит тремя этапами: получение статуса кандидата, официальные переговоры о членстве (шесть тематических переговорных кластеров) и после одобрения со стороны всех членов Евросоюза происходит принятие государства. Документ о вступлении подписывается страной-кандидатом и представителями всех стран — членов ЕС, а также ратифицируется отдельно каждым членом объединения.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности», объяснял он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также назвал стремление Киева в ЕС его суверенным правом.