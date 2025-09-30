 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнал о новом плане ЕС по приему Украины в обход вето Венгрии

FT: ЕС начнет подготовку приема Украины и Молдавии, несмотря на вето Венгрии
Сюжет
Военная операция на Украине
Евросоюз хочет начать подготовку приема Украины и Молдавии, несмотря на вето Венгрии. Для этого нужно будет изменить некоторые правила объединения. Новый план лидеры ЕС обсудят 1 октября на саммите в Дании
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Европейский союз планирует начать техническую работу по приему в объединение Украины и Молдавии, несмотря на вето Венгрии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Работу Евросоюз планирует начать сразу в «нескольких кластерах», чтобы после получения согласия от Будапешта сразу принять страны в ЕС.

«Европейская комиссия предложила скорректировать свои собственные правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — говорится в материале.

Этот вопрос будет обсуждаться 1 октября на саммите в Копенгагене, где соберутся лидеры стран ЕС. На следующий день к дискуссиям присоединятся лидеры других стран, включая Украину и Молдавию.

Источники издания пояснили, что новый план позволил бы Киеву и Кишиневу продолжить реформы, гармонизацию нормативно-правовой базы и институциональную подготовку к вступлению в Евросоюз. И как только Венгрия снимет вето, прием этих стран будет ускорен, поскольку все уже будет подготовлено. «Теоретически кластер можно будет открыть и закрыть в один день», — сказал один из чиновников ЕС.

Ранее Politico писало, что председатель Совета ЕС Антониу Кошта пытается обойти вето Венгрии на заявку Украины на вступление в ЕС путем упрощения процесса приема новых членов. Он предлагает открыть так называемые переговорные кластеры — ключевые юридические шаги на пути к членству — с согласия большинства стран ЕС, а не по единогласному решению.

Фицо спрогнозировал долгий процесс вступления Украины в ЕС
Политика
Роберт Фицо

В сентябре переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС были заблокированы из-за непримиримой позиции Венгрии. Будапешт наложил вето на продвижение украинской заявки, что парализовало и процесс по Молдавии. Дания, занимающая пост председателя Совета ЕС, пообещала оказать «максимальное давление» на Будапешт для преодоления кризиса.

Евроинтеграцию Молдавии и Украины в ЕС всегда неформально рассматривали как «пакетное решение». При этом в Евросоюзе некоторые настаивают на разделении рассмотрения заявок, но президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что это будет воспринято как раскол Европы в вопросе о гарантиях безопасности для Киева.

В январе этого года Венгрия заблокировала открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС. Речь шла о кластере «Основы», где содержатся требования по подготовке двух «дорожных карт» — реформ верховенства права и государственного управления. Всего их шесть.

Путин словом «прослезился» описал реакцию Януковича на вступление в ЕС
Политика
Виктор Янукович

Украина и Молдавия в настоящее время являются кандидатами в члены ЕС. Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе на четвертый день проведения российской военной операции, 28 февраля 2022 года. Кишинев подал заявку на вступление в ЕС следом за Киевом — в марте 2022-го.

Вступление в ЕС проходит тремя этапами: получение статуса кандидата, официальные переговоры о членстве (шесть тематических переговорных кластеров) и после одобрения со стороны всех членов Евросоюза происходит принятие государства. Документ о вступлении подписывается страной-кандидатом и представителями всех стран — членов ЕС, а также ратифицируется отдельно каждым членом объединения.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности», объяснял он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также назвал стремление Киева в ЕС его суверенным правом

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Евросоюз Украина Молдавия Венгрия
Материалы по теме
Путин словом «прослезился» описал реакцию Януковича на вступление в ЕС
Политика
Венгрия заявила, что вступление Украины в ЕС недопустимо
Политика
В Венгрии оценили затраты на вступление Украины в ЕС в €2,5 трлн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Аутсайдер РПЛ решил не увольнять тренера после провального старта сезона Спорт, 12:11
УАЗ возобновил сборку внедорожников «Хантер» Авто, 12:07
В Архангельске рассказали о состоянии раненных экс-студентом учителей Общество, 12:06
Фон дер Ляйен пообещала «немедленные действия» по созданию «стены дронов» Политика, 12:01
Осенний призыв 2025: как он будет проходить и какие будут нововведения РБК Компании, 12:00
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Автора романа «Охота на пиранью» Бушкова похоронят в Красноярске Общество, 11:57
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
FT узнал о новом плане ЕС по приему Украины в обход вето Венгрии Политика, 11:52
Какие штрафы грозят владельцам загородного жилья в 2025 году Недвижимость, 11:51
Гауфф отобралась на Итоговый турнир WTA и повторила достижение Шараповой Спорт, 11:50
Остался квартал до конца года. На что смотреть в экспресс-анализе бизнесаПодписка на РБК, 11:49
Столтенберг увидел смену позиции Зеленского по «финскому решению» Политика, 11:43
Новый Belgee S50 появился у дилеров. Он дешевле Geely Emgrand Авто, 11:40
Мужчину задержали после попытки перелезть через забор Белого дома Политика, 11:40