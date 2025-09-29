Politico раскрыло механизм принятия Украины в ЕС вопреки вето Венгрии

Председатель Совета ЕС Кошта предлагает открыть так называемые переговорные кластеры — ключевые юридические шаги на пути к членству — с согласия большинства стран ЕС, а не по единогласному решению, пишет издание

Антониу Кошта (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Председатель Совета ЕС Антониу Кошта пытается обойти вето Венгрии на заявку Украины на вступление в ЕС путем упрощения процесса приема новых членов, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

На этой неделе в Копенгагене пройдет саммит блока. По словам собеседников, Кошта стремится заручиться поддержкой столиц Евросоюза в вопросе упрощения процедуры приема новых членов в блок и выхода из тупика, возникшего в связи с перспективой членства Украины и Молдавии.

«Дипломатическая кампания» главы Европейского совета — попытка обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отмечает издание. Недавно, по словам дипломатов, он совершил «тур по столицам», в ходе которого встретился с несколькими европейскими лидерами. Кроме того, он провел двусторонние переговоры в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке. Сейчас правила Брюсселя требуют от всех 27 стран-членов согласия на вступление новых стран в союз. Тупиковая ситуация затрудняет процесс и для Молдавии, которой Евросоюз предоставил статус кандидата, как и Украине, поясняет издание.

Согласно идее Кошты, так называемые переговорные кластеры — ключевые юридические шаги на пути к членству — можно было бы открыть с согласия большинства стран ЕС, а не по единогласному решению всех государств, но решение о закрытии кластеров по-прежнему оставить за всеми членами. Это позволило бы Украине и Молдавии начать необходимые реформы, поясняет Politico. По словам собеседников, они смогут подать заявку на членство, даже если одна или две страны выступят против.

Один из чиновников отметил, что Кошта рассматривает расширение союза «как самую важную геополитическую инвестицию, которую может сделать ЕС». «Поэтому он считает важным продолжить обсуждение пути, который позволит воплотить усилия Украины по реформам в реальные шаги», — добавил он.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в понедельник прибыла на Украину, сообщает «РБК-Украина». Цель визита — проверка соответствия украинского законодательства европейскому, что предшествует открытию переговорных кластеров о вступлении в Евросоюз.

«Все кластеры были проверены в рекордные сроки. Украина выполнила свои обязательства. Украина готова к следующему шагу. Теперь дело за государствами-членами, чтобы дать зеленый свет», — заявила Кос Politico, подчеркнув, что ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедления реформ в стране. «Сейчас момент, чтобы ускорить процесс», — заключила она.

В феврале польская радиостанция RMF24 со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что Венгрия заблокировала открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС.

Речь шла о кластере «Основы», где содержатся требования по подготовке двух «дорожных карт» — реформ верховенства права и государственного управления. Всего их шесть.

Позднее венгерский премьер объяснял отказ Будапешта начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС «фундаментальными и стратегическими причинами». Орбан считает присоединение страны к блоку «карт-бланшем на бесконечную войну», поскольку у нее нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета».

В августе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев «полностью готов к открытию первого переговорного кластера».

Возможное вступление Украины в Евросоюз — ее суверенное право, поскольку речь не идет о военном альянсе, заявляли в Кремле.