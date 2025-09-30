Военные ночью перехватили 81 дрон над пятью регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский дрон самолетного типа над пятью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, 26 беспилотников было уничтожено над Воронежской областью, 25 — над Белгородской, еще 12 — над Ростовской областью, одиннадцать сбили над Курской областью и семь на Волгоградской.
Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возникшем пожаре на хозпостройке в результате атаки БПЛА, кроме того были повреждены дом и легковушка.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о трех воспламенениях, вызванных атакой дронов на регион.
Материал дополняется
