 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные ночью перехватили 81 дрон над пятью регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский дрон самолетного типа над пятью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, 26 беспилотников было уничтожено над Воронежской областью, 25 — над Белгородской, еще 12 — над Ростовской областью, одиннадцать сбили над Курской областью и семь на Волгоградской.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возникшем пожаре на хозпостройке в результате атаки БПЛА, кроме того были повреждены дом и легковушка.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о трех воспламенениях, вызванных атакой дронов на регион.

Материал дополняется

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Белгородская область Ростовская область
Материалы по теме
Три населенных пункта под Волгоградом остались без света из-за дронов
Политика
Три пожара возникло из-за дронов в Ростовской области
Политика
Минобороны Румынии заявило об обнаружении дрона около границы с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Военные ночью перехватили 81 дрон над пятью регионами России Политика, 07:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:18
Два человека погибли на Кубе в результате урагана «Имельда» Общество, 07:16
Москвичам пообещали ясную погоду в последний день сентября Общество, 07:09
В российских компаниях начались сокращения. Кого уволят первымПодписка на РБК, 07:00
Бизнес нарастил спрос на переезд в Россию, чтобы успеть к «дедлайну»Подписка на РБК, 07:00
Три населенных пункта под Волгоградом остались без света из-за дронов Политика, 07:00
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Полиция Норвегии получила сообщение о дроне на газовом месторождении Политика, 06:37
Более 40% работающих россиян признались в подработке на стороне Общество, 06:00
SpaceX раскрыла дату нового полета Starship Технологии и медиа, 05:59
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 05:57
В Госдуме сообщили о краже мошенниками денег в дни рождения Общество, 05:54
Три пожара возникло из-за дронов в Ростовской области Политика, 05:52
С актера Петренко решили принудительно взыскать более ₽1,3 млн Общество, 05:29