 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех аэропортах сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя сняли ограничения на полеты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кореняко подчеркнул, что меры вводили для безопасности полетов.

Материал дополняется

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Софья Полковникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Более 40% работающих россиян признались в подработке на стороне Общество, 06:00
SpaceX раскрыла дату нового полета Starship Технологии и медиа, 05:59
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 05:57
В Госдуме сообщили о краже мошенниками денег в дни рождения Общество, 05:54
Три пожара возникло в результате атак дронов на Ростовскую область Политика, 05:52
С актера Петренко решили принудительно взыскать более ₽1,3 млн Общество, 05:29
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6.1 Общество, 04:52
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Уиткофф заявил, что план по Газе может повлиять на конфликт на Украине Политика, 04:42
Мишустин сообщил о почти завершенной в России разработке лекарств от рака Общество, 04:31
Raytheon получила контракт на более чем $5 млрд на поставку БПЛА Coyote Политика, 04:27
Совбез сообщил о тысячах блокировок деструктивного контента за год Политика, 04:03
Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках «Грифонов» Политика, 03:59
Движение на Крымском мосту открыли спустя полчаса Политика, 03:44
Times of Israel узнала, что Уиткофф может оставить пост в конце года Политика, 03:12