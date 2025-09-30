В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя сняли ограничения на полеты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Кореняко подчеркнул, что меры вводили для безопасности полетов.
Материал дополняется
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов