 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Три населенных пункта под Волгоградом остались без света из-за дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате падения обломков после отражения массированной атаки было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады», — передает его слова пресс-служба администрации региона.

Кроме этого, из-за обломков возникли два крупных пожара — загорелась сухая растительность на границе с Волгоградом. Огонь быстро потушили. Предварительно, никто не пострадал, повреждений строений также зафиксировано не было.

За ночь над российскими регионами сбили 84 беспилотника
Политика
Фото:Минобороны России

Светлоярский район находится в юго-восточной части области, в 55 км к югу от Волгограда.

С вечера 29 сентября в аэропорту Волгограда действовали ограничения на прием и отправку рейсов, об их отмене Росавиация сообщила в 5:47 30 сентября.

По данным Минобороны, за ночь над регионом уничтожили 26 беспилотников, а всего над Россией — 81 БПЛА. Об отражении атак рассказывали власти Белгородской и Ростовской областей.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Волгоградская область беспилотники дроны Андрей Бочаров
Материалы по теме
Три пожара возникло из-за дронов в Ростовской области
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 12 дронов над Крымом за четыре часа
Политика
Воробьев сообщил о двух погибших в Подмосковье после атаки беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Военные ночью перехватили 81 дрон над пятью регионами России Политика, 07:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:18
Два человека погибли на Кубе в результате урагана «Имельда» Общество, 07:16
Москвичам пообещали ясную погоду в последний день сентября Общество, 07:09
В российских компаниях начались сокращения. Кого уволят первымПодписка на РБК, 07:00
Бизнес нарастил спрос на переезд в Россию, чтобы успеть к «дедлайну»Подписка на РБК, 07:00
Три населенных пункта под Волгоградом остались без света из-за дронов Политика, 07:00
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Полиция Норвегии получила сообщение о дроне на газовом месторождении Политика, 06:37
Более 40% работающих россиян признались в подработке на стороне Общество, 06:00
SpaceX раскрыла дату нового полета Starship Технологии и медиа, 05:59
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 05:57
В Госдуме сообщили о краже мошенниками денег в дни рождения Общество, 05:54
Три пожара возникло из-за дронов в Ростовской области Политика, 05:52
С актера Петренко решили принудительно взыскать более ₽1,3 млн Общество, 05:29