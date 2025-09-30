Три населенных пункта под Волгоградом остались без света из-за дронов
В результате падения обломков после отражения массированной атаки было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
«В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады», — передает его слова пресс-служба администрации региона.
Кроме этого, из-за обломков возникли два крупных пожара — загорелась сухая растительность на границе с Волгоградом. Огонь быстро потушили. Предварительно, никто не пострадал, повреждений строений также зафиксировано не было.
Светлоярский район находится в юго-восточной части области, в 55 км к югу от Волгограда.
С вечера 29 сентября в аэропорту Волгограда действовали ограничения на прием и отправку рейсов, об их отмене Росавиация сообщила в 5:47 30 сентября.
По данным Минобороны, за ночь над регионом уничтожили 26 беспилотников, а всего над Россией — 81 БПЛА. Об отражении атак рассказывали власти Белгородской и Ростовской областей.
