В Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелась хозпостройка

Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Белгородскую область, в результате возник пожар на хозпостройке, были повреждены фасад частного дома и легковая машина, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Отражение атак беспилотников ВСУ над территорией нашей области продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

Он отметил, что хозпостройка, в которой вспыхнуло пламя в результате падения обломков БПЛА, находится в поселке Майский на западе области. Пожарные уже потушили огонь.

Вечером 29 сентября Гладков сообщил об опасности атаки дронов в Белгородской области. Тревогу объявили также и в других регионах, например, в Ставропольском крае, сообщил глава Владимир Владимиров. В Лискинском районе Воронежской области объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, передавал губернатор Александр Гусев.

Кроме того, опасность атаки действует в Волгоградской области, в аэропорту Волгограда приостановлены полеты.