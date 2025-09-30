Onlinetours: спрос на туры во Вьетнам вырос больше чем на 400% за полтора года

Названо направление, на которое в четыре раза вырос спрос у россиян

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

С января 2024 года россияне стали намного чаще летать во Вьетнам, Индонезию, Китай и Катар, говорится в исследовании аналитиков онлайн-сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, с которым ознакомился РБК.

При этом Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением у россиян за два года: после возобновившегося прямого авиасообщения России с Вьетнамом спрос увеличился почти на 447%, показало исследование компании.

Прямые рейсы во Вьетнам из России были возобновлены 31 января 2024 года, до того они были прекращены на четыре года из-за пандемийных ограничений. Уже в феврале 2024 года россияне совершили во Вьетнам около 19,1 тыс. поездок, следует из данных Министерства культуры, спорта и туризма республики.

Показатели бронирования туров в Китай, который недавно ввел безвизовый режим для россиян, по данным Onlinetours, выросли с января 2024 года по сентябрь 2025-го на 215%.

Среди других азиатских направлений Onlinetours фиксирует рост интереса к турам в Индонезию (+190%) и на Мальдивы (+50%).

Пробный период безвизового режима для россиян Китай запустил 15 сентября. Граждане могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Режим будет действовать год — до 14 сентября 2026-го.

Путешествия в Катар стали популярнее на 273%, а в Бахрейн с начала 2024 года бронировали туры на 144% больше.

В июне директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что Россия готовится отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году.

Что касается стран ближнего зарубежья, то, по данным сервиса, российские туристы с начала прошлого года стали на 365% чаще путешествовать по Грузии. Спрос на туры в Армению вырос на 53%, в Казахстан — на 27%.