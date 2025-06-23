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Политика ,  
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Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году

Виды Мьянмы
Виды Мьянмы (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Россия готовится отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году. Об этом сообщил в интервью директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, передает ТАСС.

«Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам [Мьянме, Иордании и Бахрейну] соглашения будут заключены в 2025 году», — сказал Кондратьев.

По его словам, правительства России и Мьянмы уже приняли соответствующие решения и теперь необходимо дождаться встречи глав государств, которая может состояться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Там соглашение может быть подписано.

ВЭФ пройдет 3–6 сентября 2025 года во Владивостоке.

России также важно заключить безвизовые соглашения с Саудовской Аравией и Малайзией, подчеркнул Кондратьев, так как с их помощью возможно увеличить турпоток из этих стран до двух-трех раз.

В январе Россия опустилась на 46-е место в индексе паспортов консалтинговой компании Henley & Partners. Индекс ранжирует страны по количеству безвизовых направлений, доступных гражданам для посещения. В июле же 2024 года паспорт России занимал 45-е место. Российские граждане могут посещать 116 стран без необходимости получать визы, причем за полгода их количество не изменилось.

Сильнейшим стал паспорт Сингапура, его гражданам доступны 195 безвизовых направлений.

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Софья Полковникова
визы Мьянма Иордания Бахрейн
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