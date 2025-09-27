 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Росстате рассказали о популярных регионах у туристов в каждом округе

Росстат назвал самые популярные регионы у туристов в федеральных округах
С января по август туристы чаще всего посещали Центральный и Южный федеральные округа, реже всего — Северо-Кавказский и Дальневосточный. Среди самых посещаемых регионов — Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург
Москва
Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

За восемь месяцев 2025 года самыми популярными направлениями у туристов стали Центральный федеральный округ и Южный федеральный округ — 18,7 млн и почти 11 млн посетителей соответственно. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росстата.

Наибольшее количество туристических поездок совершили в Москву (8,2 млн), Краснодарский край (6,5 млн) и Санкт-Петербург (4,8 млн).

За последние восемь месяцев Центральный федеральный округ (ЦФО) посетили 18,7 млн туристов. По количеству гостиниц, отелей и санаториев ЦФО занимает второе место в России — 6 507. По сравнению с 2023 годом их количество выросло на 9,2%.

По данным 2024 года, чаще всего в этом округе туристы посещали Москву и Московскую область, а также Тверскую и Ярославскую области. В совокупности в данные регионы совершили свыше 45 млн. поездок.

Южный федеральный округ за восемь месяцев собрал почти 11 млн путешественников. По количеству гостиниц, отелей и санаториев он занимает первое место в России — 8 879. По сравнению с 2023 годом их количество выросло на 71.

В прошлом году наиболее посещаемыми регионами округа были Краснодарский край, Ростовская область и Крым, принявшие суммарно более 26 млн гостей.

В Северо-Западном федеральном округе за восемь месяцев отдохнули 8,8 млн человек. По количеству гостиниц и санаториев округ занимает пятое место в стране — 3 548 объектов, что на 5,7% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году лидерами направления стали Санкт-Петербург, Ленинградская и Новгородская области, куда пришлось свыше 22 млн туристических поездок.

Приволжский федеральный округ за тот же период принял 8,4 млн туристов. По числу средств размещения он третий в России — 4 686, с ростом на 4,8% за год.

Годом ранее чаще всего выбирали Нижегородскую область, Башкирию и Татарстан — свыше 9 млн поездок в общей сложности.

Сибирский федеральный округ за январь–август посетили 5,4 млн туристов. Регион занимает четвертое место в России по числу коллективных средств размещения — 3 564, что на 10,1% выше уровня 2023 года.

В прошлом году наибольшей популярностью пользовались Новосибирская и Иркутская области, а также Красноярский край. Вместе они собрали более 6,3 млн туристов.

Уральский федеральный округ показал результат в 3,9 млн туристов. Здесь работает 1 982 гостиницы и санатория.

В 2024 году туристов больше всего привлекали Свердловская, Челябинская и Тюменская области. Всего они собрали более 8 млн поездок.

В Дальневосточном федеральном округе за первые восемь месяцев побывали 3,1 млн человек. В их распоряжении было 2 467 гостиниц, санаториев и отелей. Рост за год составил 7,6%.

По данным 2024 года, туристы чаще всего посещали Приморский и Хабаровский края, а также Бурятию — свыше 4,5 млн поездок в сумме.

Северо-Кавказский федеральный округ за январь–август посетили меньше всего туристов — 2,2 млн. Для них доступны 1 509 гостиниц и санаториев, что на 8,4% больше, чем годом ранее.

В прошлом году чаще всего туристы приезжали в Ставропольский край, Карачаево-Черкесию и Дагестан — более 4,2 млн поездок.

Туроператоры: концертный туризм набирает обороты
Радио
Фото:Oliver Gutfleisch / imagebroker.com / Global Look Press

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил в эфире Радио РБК, что в сфере делового туризма растет число поездок и по стране, и за рубеж. «Растет активность деловых путешествий внутри России и, что очень важно, и нас радует, международная активность тоже растет», — отметил он.

Горин добавил, что в связи с этим увеличивается также средний чек поездок. По его словам, это связано со стоимостью авиаперелетов и налоговой составляющей. «У нас есть такая шутка, что летом перелет в Сочи равен перелету в Шанхай или Пекин. Туда и обратно 40-45 тысяч рублей. Вот средний чек перелетов растет, растет средний чек гостиниц. Налоги — это отдельная тема, она тоже приводит к росту. Мы уже забыли, кстати, что есть туристический налог, он от 1%, но он когда-то будет 5% по гостиницам. Сейчас в уме держим НДС, изменяющийся. Все это отражается на итоговой стоимости», — объяснил он.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Росстат Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Сибирский федеральный округ СЗФО СКФО внутренний туризм туризм
Материалы по теме
EUobserver раскрыл, как новые санкции ЕС против России затронут туризм
Политика
В РСТ рассказали, как на туризме отразится открытие аэропорта Краснодара
Экономика
Минтуризма оценило последствия атаки на Крым на курортную сферу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 20:00
В Росстате рассказали о популярных регионах у туристов в каждом округе Общество, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Лавров обвинил НАТО в попытке взять «в военное кольцо всю Евразию» Политика, 19:54
Лавров не увидел у Киева и Европы стремления «договариваться по-честному» Политика, 19:47
Лавров назвал основу переговоров о гарантиях для Украины Политика, 19:34
Экзоскелеты и робопсы: как и для чего российский бизнес внедряет роботов Тренды, 19:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ВСУ ракетами ударили по Белгороду Политика, 19:33
Лавров предупредил НАТО и ЕС о «решительном отпоре» России на агрессию Политика, 19:33
«Атлетико» впервые за 10 лет разгромил «Реал» в мадридском дерби Спорт, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
В Подольске пенсионеров задержали за поджог фейерверка в отделении банка Общество, 19:13
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив на 97-й минуте Спорт, 19:10
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00