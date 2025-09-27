В Росстате рассказали о популярных регионах у туристов в каждом округе

С января по август туристы чаще всего посещали Центральный и Южный федеральные округа, реже всего — Северо-Кавказский и Дальневосточный. Среди самых посещаемых регионов — Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург

Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

За восемь месяцев 2025 года самыми популярными направлениями у туристов стали Центральный федеральный округ и Южный федеральный округ — 18,7 млн и почти 11 млн посетителей соответственно. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росстата.

Наибольшее количество туристических поездок совершили в Москву (8,2 млн), Краснодарский край (6,5 млн) и Санкт-Петербург (4,8 млн).

За последние восемь месяцев Центральный федеральный округ (ЦФО) посетили 18,7 млн туристов. По количеству гостиниц, отелей и санаториев ЦФО занимает второе место в России — 6 507. По сравнению с 2023 годом их количество выросло на 9,2%.

По данным 2024 года, чаще всего в этом округе туристы посещали Москву и Московскую область, а также Тверскую и Ярославскую области. В совокупности в данные регионы совершили свыше 45 млн. поездок.

Южный федеральный округ за восемь месяцев собрал почти 11 млн путешественников. По количеству гостиниц, отелей и санаториев он занимает первое место в России — 8 879. По сравнению с 2023 годом их количество выросло на 71.

В прошлом году наиболее посещаемыми регионами округа были Краснодарский край, Ростовская область и Крым, принявшие суммарно более 26 млн гостей.

В Северо-Западном федеральном округе за восемь месяцев отдохнули 8,8 млн человек. По количеству гостиниц и санаториев округ занимает пятое место в стране — 3 548 объектов, что на 5,7% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году лидерами направления стали Санкт-Петербург, Ленинградская и Новгородская области, куда пришлось свыше 22 млн туристических поездок.

Приволжский федеральный округ за тот же период принял 8,4 млн туристов. По числу средств размещения он третий в России — 4 686, с ростом на 4,8% за год.

Годом ранее чаще всего выбирали Нижегородскую область, Башкирию и Татарстан — свыше 9 млн поездок в общей сложности.

Сибирский федеральный округ за январь–август посетили 5,4 млн туристов. Регион занимает четвертое место в России по числу коллективных средств размещения — 3 564, что на 10,1% выше уровня 2023 года.

В прошлом году наибольшей популярностью пользовались Новосибирская и Иркутская области, а также Красноярский край. Вместе они собрали более 6,3 млн туристов.

Уральский федеральный округ показал результат в 3,9 млн туристов. Здесь работает 1 982 гостиницы и санатория.

В 2024 году туристов больше всего привлекали Свердловская, Челябинская и Тюменская области. Всего они собрали более 8 млн поездок.

В Дальневосточном федеральном округе за первые восемь месяцев побывали 3,1 млн человек. В их распоряжении было 2 467 гостиниц, санаториев и отелей. Рост за год составил 7,6%.

По данным 2024 года, туристы чаще всего посещали Приморский и Хабаровский края, а также Бурятию — свыше 4,5 млн поездок в сумме.

Северо-Кавказский федеральный округ за январь–август посетили меньше всего туристов — 2,2 млн. Для них доступны 1 509 гостиниц и санаториев, что на 8,4% больше, чем годом ранее.

В прошлом году чаще всего туристы приезжали в Ставропольский край, Карачаево-Черкесию и Дагестан — более 4,2 млн поездок.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил в эфире Радио РБК, что в сфере делового туризма растет число поездок и по стране, и за рубеж. «Растет активность деловых путешествий внутри России и, что очень важно, и нас радует, международная активность тоже растет», — отметил он.

Горин добавил, что в связи с этим увеличивается также средний чек поездок. По его словам, это связано со стоимостью авиаперелетов и налоговой составляющей. «У нас есть такая шутка, что летом перелет в Сочи равен перелету в Шанхай или Пекин. Туда и обратно 40-45 тысяч рублей. Вот средний чек перелетов растет, растет средний чек гостиниц. Налоги — это отдельная тема, она тоже приводит к росту. Мы уже забыли, кстати, что есть туристический налог, он от 1%, но он когда-то будет 5% по гостиницам. Сейчас в уме держим НДС, изменяющийся. Все это отражается на итоговой стоимости», — объяснил он.