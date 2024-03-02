Прямые рейсы из Москвы увеличили поток россиян во Вьетнам в полтора раза

В феврале 2024 года россияне летали во Вьетнам в 1,5 раза чаще, чем год назад

В первый месяц после возобновления прямых рейсов из Москвы в Хошимин поток российских туристов во Вьетнам вырос в полтора раза. Но туроператоры не ждут массового притока отдыхающих, пока не появятся чартеры до курортов

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В феврале 2024 года россияне совершили во Вьетнам около 19,1 тыс. поездок, следует из данных министерства культуры, спорта и туризма республики. По сравнению с прошлым годом число визитов увеличилось на 65%: в этом же месяце 2023-го статистика зафиксировала прибытие 11,5 тыс. граждан России. Всего за два месяца 2024 года россияне посетили Вьетнам 38,6 тыс. раз, что на 58,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (24,3 тыс.)

Февраль стал первым месяцем, когда после четырехлетнего перерыва наконец возобновились прямые рейсы во Вьетнам из Москвы. Весной 2020 года «Аэрофлот» приостановил выполнение регулярных рейсов в страну из-за коронавирусных ограничений. С 31 января 2024 года перевозчик возобновил прямые полеты из Шереметьево во вьетнамский Хошимин, откуда можно добраться до популярных пляжных курортов: Лонг Хай, Фантьет, Муйне или остров Фукуок. На первом этапе «Аэрофлот» планирует выполнять в Хошимин два рейса в неделю: по средам и воскресеньям, а с 16 февраля добавились вылеты по пятницам, сообщала авиакомания. До этого прямые рейсы во Вьетнам выполняла только компания «ИрАэро» — она возобновила полеты из Иркутска в Ханой в июне 2023-го.

Заметный рост числа поездок из России во Вьетнам связан с возобновлением прямого регулярного авиасообщения между странами, подтверждают представители туроператоров «Интурист» и «Русский экспресс». «Старт прямых рейсов всегда дает направлению больше привлекательности», — добавил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Раньше Вьетнам считался востребованным у россиян направлением для бюджетного пляжного отдыха. До начала пандемии Вьетнам входил в пятерку популярных направлений отдыха для наших соотечественников на зимний сезон. В 2019 году эта страна, согласно данным погранслужбы ФСБ России, была на 11 месте среди зарубежных направлений, куда россияне выезжали с туристическими целями. Всего в тот год ведомство зафиксировало 418,9 тыс. таких поездок во Вьетнам.

В марте 2020 года после начала пандемии COVID-19 Вьетнам, как и другие государства, закрыл свои границы для иностранных туристов. Для международных путешественников страна открылась спустя два года — в марте 2022-го Вьетнам восстановил безвизовый въезд на 14 дней для граждан 13 стран, в том числе россиян. В отсутствие прямых рейсов туроператоры отправляли туристов во Вьетнам на стыковочных рейсах с пересадкой через третьи страны, но перелеты не пользовались спросом из-за их высокой стоимости.

Впрочем, несмотря на возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Хошимином, туроператоры пока не ожидают ажиотажного спроса на вьетнамском направлении. По словам гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, туристам интересны прямые рейсы на курорты, такие как Нячанг и Фукуок. Рейс в Хошимин означает, что туристам придется лететь или ехать до пляжных курортов: город расположен ближе к Фантьету (200 км), а до Нячанга — 7-8 часов на автобусе или 1 час на самолете, отмечали в Ассоциации туроператоров России.

Массового турпотока во Вьетнам не будет, пока на курорты страны не полетят чартеры российских туроператоров из Москвы и других регионов, соглашается представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. Об этом же говорит и представитель туроператора «Русский Экспресс» Юрий Савин. По словам Домостроевой, чартерных рейсов во Вьетнам в уходящем зимнем и предстоящем летнем сезоне не будет, но «возможно они появятся осенью 2024-го или зимой 2025-го».

До пандемии во Вьетнам летало много чартерных рейсов, которые делали это направление более доступным для массового туризма, вспоминает Горин. Пока регулярная прямая авиаперевозка или стыковочные рейсы существенно дороже тех предложений, которые были раньше, указывает он. С учетом большей конкуренции, доля Вьетнама среди выездных направлений сейчас меньше, чем у Таиланда. «Но есть хорошие шансы на восстановление», — резюмировал эксперт.