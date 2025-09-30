 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

В Госдуме сообщили о краже мошенниками денег в дни рождения

Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники начали звонить россиянам в день рождения, представляясь курьерами с «подарком», под предлогом чего выманивать паспортные данные, адрес и СМС-код, а потом красть деньги со счета. Об этом сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает «РИА Новости».

Мошенники пользуются тем, что в день рождения люди расслаблены и менее внимательны, что повышает риск обмана, отметила Лантратова. По ее мнению, для борьбы с такими схемами необходимо системное решение — например, внедрение обязательной верификации курьеров через единую государственную систему и создание централизованной базы данных легальных служб доставки.

По словам Лантратовой, это поможет повысить безопасность, снизить количество мошенничеств и сделать рынок курьерских услуг более прозрачным.

Мошенники с помощью образов блогеров смогли украсть ₽300 млн
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Материал дополняется

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Яна Лантратова мошенники день рождения
