В Госдуме сообщили о краже мошенниками денег в дни рождения
Мошенники начали звонить россиянам в день рождения, представляясь курьерами с «подарком», под предлогом чего выманивать паспортные данные, адрес и СМС-код, а потом красть деньги со счета. Об этом сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает «РИА Новости».
Мошенники пользуются тем, что в день рождения люди расслаблены и менее внимательны, что повышает риск обмана, отметила Лантратова. По ее мнению, для борьбы с такими схемами необходимо системное решение — например, внедрение обязательной верификации курьеров через единую государственную систему и создание централизованной базы данных легальных служб доставки.
По словам Лантратовой, это поможет повысить безопасность, снизить количество мошенничеств и сделать рынок курьерских услуг более прозрачным.
Материал дополняется
