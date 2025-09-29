 Перейти к основному контенту
Мошенники с помощью образов блогеров смогли украсть ₽300 млн

F6: образы блогеров помогли мошенникам украсть 300 млн руб.
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники, пользуясь образами блогеров и известных брендов, а также продвигая фишинговые и скам-ресурсы, за год украли у пользователей не менее 300 млн руб., сообщила РБК компания-разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6. Речь идет о мошеннических программах, специализирющихся на теме лотерей и розыгрышей коробочек.

Злоумышленники размещают фиктивные лотереи, розыгрыши и виртуальные рулетки на специальных ресурсах, продвижением которых занимаются воркеры через Telegram, email-рассылки и социальные сети. Логотипы компаний и образы медийных персон нужны мошенникам для повышения доверия. Эксперты F6 заявили и о случаях с использованием «угнанных» аккаунтов блогеров-миллионников, а также тем и оформлений реальных розыгрышей.

Воркеры — мошенники, которые чаще всего общаются с жертвами в текстовом формате. Они вводят в заблуждение, направляют фишинговые ссылки или телефонный номер сообщника-афериста.

Когда жертва «выигрывает приз», ей предлагается ввести данные карты для получения выигрыша. «Далее возможны два варианта развития событий: либо жертве предлагается самостоятельно осуществить перевод по реквизитам, указанным на странице, тогда она лишается средств, либо жертва вводит данные карты, после чего злоумышленники получают к ней доступ», — отметили эксперты.

Фишинговая ссылка ведет пользователя на поддельный интернет-адрес, замаскированный под официальный ресурс. Используется мошенниками для кражи данных или доступа к устройству.

Аналитики F6 зафиксировали десять активных партнерских программ, нацеленных на российских пользователей. Часть из них, связанные с темой коробочек, принесли мошенникам более 300 млн руб.: одна — свыше 221 млн, другая — не менее 87 млн руб. за период с сентября 2024 по август 2025 года.

Всего было выявлено более 100 шаблонов-офферов. В 45% используются лица публичных персон, в 60% — бренды, часть совмещает оба подхода.

Мошенники научились красть данные банковских карт через NFC
Общество

Ранее в компании по борьбе с киберпреступностью BI.ZONE Brand Protection сообщили, что мошенники начали распространять в комментариях Telegram фейковые розыгрыши. Эксперты выявили более 4 тыс. сообщений с 780 аккаунтов, размещенных в 1,7 тыс. групп и каналов с охватом свыше 74 млн человек.

Нарушители пишут от первого лица о крупном выигрыше и прикрепляют ссылку на мошеннический ресурс. После нескольких раундов игры жертве сообщают о выигрыше, но требуют оплатить госпошлину якобы по Налоговому кодексу — деньги переводятся мошенникам.

