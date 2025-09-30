Ограничения в аэропорту Калуги сняли менее чем через час
В аэропорту Калуги Грабцево сняли ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.
Запрет на прием и отправку рейсов в Грабцево ввели в 1:39 мск, отменили — в 2:25. Представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко подчеркнул, что мера действовала ради безопасности полетов.
Ранее полеты ограничили в воздушных хабах Краснодара, Ставрополя, а также Волгограда. На момент публикации меры все еще действуют. В Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов