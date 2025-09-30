Ограничения в аэропорту Калуги сняли менее чем через час

В аэропорту Калуги Грабцево сняли ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.

Запрет на прием и отправку рейсов в Грабцево ввели в 1:39 мск, отменили — в 2:25. Представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко подчеркнул, что мера действовала ради безопасности полетов.

Ранее полеты ограничили в воздушных хабах Краснодара, Ставрополя, а также Волгограда. На момент публикации меры все еще действуют. В Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность.