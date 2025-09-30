 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех аэропортах России ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя ввели временный запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Минобороны сообщило об уничтожении 12 дронов над Крымом за четыре часа
Политика
Фото:Che Media / Shutterstock

Ранее ограничения на полеты ввели в воздушном хабе Волгограда. Полеты в российских аэропортах приостанавливают на фоне угроз атак украинских БПЛА.

Так, тревогу объявили ранее в Краснодарском крае, в Волгоградской области, Ставропольском крае и некоторых других регионах России.

Кроме того, в ночь на 30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военные отражают атаку украинских БПЛА на регион, в результате падения обломков на западе региона возник пожар на хозпостройке, также пострадали фасад дома и легковушка.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
аэропорты Краснодарский край приостановка полетов
Материалы по теме
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
Общество
В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты
Политика
В аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В Крыму объявили ракетную опасность Политика, 02:56
Ограничения в аэропорту Калуги сняли менее чем через час Политика, 02:45
Мерц вновь заявил об отсутствии мира в Германии Политика, 02:41
Politico узнал, что оружейный плутоний в США могут перенаправить для АЭС Политика, 02:26
В Израиле назвали «позором» извинения Нетаньяху перед Катаром Политика, 02:12
В трех аэропортах России ввели ограничения на полеты Политика, 01:43
В Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелась хозпостройка Политика, 01:26
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Минобороны назвали регионы, где будут только электронные повестки Общество, 01:20
Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с четырьмя новыми регионами Политика, 01:10
Премьер Польши Туск заявил о «войне нового типа» Политика, 01:06
Счетная палата указала на проблемы в проекте переподготовки кадров Общество, 00:34
Польский президент предложил Сейму наказание за бандеровскую символику Политика, 00:28
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве Политика, 00:26
Полярное сияние появилось над несколькими регионами России Общество, 00:12