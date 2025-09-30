В трех аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя ввели временный запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Ранее ограничения на полеты ввели в воздушном хабе Волгограда. Полеты в российских аэропортах приостанавливают на фоне угроз атак украинских БПЛА.

Так, тревогу объявили ранее в Краснодарском крае, в Волгоградской области, Ставропольском крае и некоторых других регионах России.

Кроме того, в ночь на 30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военные отражают атаку украинских БПЛА на регион, в результате падения обломков на западе региона возник пожар на хозпостройке, также пострадали фасад дома и легковушка.