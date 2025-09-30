В трех аэропортах России ввели ограничения на полеты
В аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя ввели временный запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Ранее ограничения на полеты ввели в воздушном хабе Волгограда. Полеты в российских аэропортах приостанавливают на фоне угроз атак украинских БПЛА.
Так, тревогу объявили ранее в Краснодарском крае, в Волгоградской области, Ставропольском крае и некоторых других регионах России.
Кроме того, в ночь на 30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военные отражают атаку украинских БПЛА на регион, в результате падения обломков на западе региона возник пожар на хозпостройке, также пострадали фасад дома и легковушка.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов