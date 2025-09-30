 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Крыму и Краснодарском крае объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

Ракетную опасность объявили на территории Крыма, следует из сообщения МЧС, опубликованного в приложении министерства.

Кроме того, для автомобилей временно перекрыто движение на Крымском мосту.

Позже МЧС сообщило о ракетной опасности в Краснодарском крае.

На Крымском мосту перекрыли движение на фоне ракетной опасности
Политика

Ранее в нем объявили беспилотную опасность, как и в некоторых других регионах России, включая Ставропольский край. Кроме того, на момент публикации в трех аэропортах: Краснодара, Ставрополя и Волгограда — действую ограничения на полеты. Полеты были ограничены и в аэропорту Калуги, мера действовала около 40 минут.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Крым ракетная опасность Крымский мост Краснодарский край
