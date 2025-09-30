В Крыму и Краснодарском крае объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на территории Крыма, следует из сообщения МЧС, опубликованного в приложении министерства.
Кроме того, для автомобилей временно перекрыто движение на Крымском мосту.
Позже МЧС сообщило о ракетной опасности в Краснодарском крае.
Ранее в нем объявили беспилотную опасность, как и в некоторых других регионах России, включая Ставропольский край. Кроме того, на момент публикации в трех аэропортах: Краснодара, Ставрополя и Волгограда — действую ограничения на полеты. Полеты были ограничены и в аэропорту Калуги, мера действовала около 40 минут.
