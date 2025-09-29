Саакашвили фразой «на мели» ответил на решение суда о взыскании $3 млн

Михаил Саакашвили (Фото: Irakli Gedenidze / EPA / ТАСС)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после решения суда о взыскании с него $3,3 млн по делу о растрате бюджетных средств заявил, что у него нет денег и имущества. На приговор грузинского суда он отреагировал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Вы хорошо знаете, что я практически на мели. В Грузии, которую я отстроил, у меня нет даже квартиры. Сейчас я лишен свободы», — написал Саакашвили.

Решение о взыскании средств с Саакашвили и его бывшего начальника охраны Теймураза Джанашия Тбилисский городской суд вынес сегодня. С иском в суд обратился Минфин Грузии, напомнив, что в марте 2025 года Саакашвили и Джанашия были признаны виновными в растрате, поэтому эти деньги необходимо вернуть в казну. По версии следствия, средства были незаконно израсходованы в период нахождения Саакашвили на посту главы государства. Среди трат: брендовая одежда, отдых в дорогих гостиницах, услуги личного повара и стилиста, процедуры для похудения, а также аренда самолетов.

Обвинения в растрате экс-президенту предъявили еще в 2014-м, когда он находился в США. В марте 2025 года суд в Грузии приговорил политика к девяти годам лишения свободы. Менее чем через неделю состоялось второе судебное заседание — по делу о незаконном пересечении границы. С учетом сложения сроков Саакашвили приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.

Сам Саакашвили не участвует. С 2022 года он находится на лечении в частной клинике Vivamed. Туда его перевели из-за ухудшения здоровья на фоне голодовки в СИЗО.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, и, не дождавшись окончания срока полномочий, покинул родину. В 2015-м он стал советником президента Украины (пост тогда занимал Петр Порошенко), а позже получил должность главы Одесской областной администрации, но объявил об отставке в 2016-м. В 2021-м Саакашвили вернулся в Грузию, где был задержан.