Саакашвили фразой «на мели» ответил на решение суда о взыскании $3 млн
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после решения суда о взыскании с него $3,3 млн по делу о растрате бюджетных средств заявил, что у него нет денег и имущества. На приговор грузинского суда он отреагировал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Вы хорошо знаете, что я практически на мели. В Грузии, которую я отстроил, у меня нет даже квартиры. Сейчас я лишен свободы», — написал Саакашвили.
Решение о взыскании средств с Саакашвили и его бывшего начальника охраны Теймураза Джанашия Тбилисский городской суд вынес сегодня. С иском в суд обратился Минфин Грузии, напомнив, что в марте 2025 года Саакашвили и Джанашия были признаны виновными в растрате, поэтому эти деньги необходимо вернуть в казну. По версии следствия, средства были незаконно израсходованы в период нахождения Саакашвили на посту главы государства. Среди трат: брендовая одежда, отдых в дорогих гостиницах, услуги личного повара и стилиста, процедуры для похудения, а также аренда самолетов.
Обвинения в растрате экс-президенту предъявили еще в 2014-м, когда он находился в США. В марте 2025 года суд в Грузии приговорил политика к девяти годам лишения свободы. Менее чем через неделю состоялось второе судебное заседание — по делу о незаконном пересечении границы. С учетом сложения сроков Саакашвили приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.
Сам Саакашвили не участвует. С 2022 года он находится на лечении в частной клинике Vivamed. Туда его перевели из-за ухудшения здоровья на фоне голодовки в СИЗО.
Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, и, не дождавшись окончания срока полномочий, покинул родину. В 2015-м он стал советником президента Украины (пост тогда занимал Петр Порошенко), а позже получил должность главы Одесской областной администрации, но объявил об отставке в 2016-м. В 2021-м Саакашвили вернулся в Грузию, где был задержан.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов