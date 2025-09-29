Омбудсмен назвала трагедией гибель бабушки и внука при ударе БПЛА
В результате налета БПЛА в Подмосковье погибли бабушка и ее 6-летний внук, сообщила региональный детский омбудсмен Ксения Мишонова. Удар произошел утром в понедельник, 29 сентября, в Воскресенске.
«У нас сегодня трагедия. <...> Нет таких слов соболезнования, которые могли бы помочь пережить родителям эту беду. Вся помощь, как сказал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, будет оказана!» — написала уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье в своем телеграм-канале.
Ранее глава региона сообщил, что были сбиты четыре беспилотника в Воскресенске и Коломне. В Воскресенске в частном доме начался пожар, во время которого погибли два человека — пожилая женщина и ребенок. Кроме того, у нескольких домов после налета дронов повреждены остекление и фасады, также нарушено уличное освещение.
В Минобороны России сообщили, что в ночь на понедельник силы ПВО сбили 84 беспилотника над 8 российскими регионами, в том числе над Московской областью.
